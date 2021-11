Gigi D’Alessio è uno di quegli artisti che non ha bisogno di presentazioni. Tra i cantautori più famosi d’Italia, apprezzato tanto nel nostro Paese quanto all’estero. Pronto per una nuova avventura a The Voice Senior, insieme con Clementino, Loredana Berté e Orietta Berti, con la conduzione di Antonella Clerici.

Una nuova storia d’amore per Gigi D’Alessio. Chi è la sua giovane fidanzata? I due aspettano un bambino, che nascerà nei prossimi mesi.

LEGGI: Clementino chi è la fidanzata Martina che gli ha cambiato la vita

Gigi D’Alessio nuova fidanzata

Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata. Il suo nome è Denise Esposito e i due aspettano un bambino. Il piccolo nascerà a breve, probabilmente entro dicembre, e sarà il quinto figlio per il cantautore napoletano. Una grande gioia per lui, come riportato anche da una fonte vicina al suo entourage: “Gigi è felice come un ragazzino al primo amore”.

Il nome del piccolo sarà probabilmente Francesco, stando ad alcune indiscrezioni. Denise continua a mostrare una forma smagliante ma nelle foto è ormai da tempo evidente il pancione, che mostra con orgoglio. Serenità ritrovata dopo l’addio sofferto con Anna Tatangelo. I due avevano anche riprovato a vedersi ma le cose non erano andate per il meglio.

Gigi pare aver anche già trovato il nuovo nido d’amore. Comprata una casa a Posillipo, poco distante da quella di Carmela Barbato, ex moglie di D’Alessio, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Dalla Tatangelo ha invece avuto Andrea e oggi i rapporti tra i due ex non sarebbero ottimali. Pare lei non abbia reagito bene alla notizia.

LEGGI: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo perché si sono lasciati lascia di stucco

Chi è Denise Esposito

Una nuova vita per Gigi D’Alessio, al fianco della nuova fidanzata Denise Esposito. Importante la differenza d’età dei due, che supera anche quella esistente con Anna Tatangelo. La giovane è infatti nata il 19 novembre 1992 e ha 28 anni (un anno in meno di Ilaria D’Alessio, secondogenita del cantante).

Lei ha 26 anni in meno di Gigi, che ha compiuto 54 anni lo scorso febbraio. Di Denise Esposito si sa molto poco ma di certo avremo modo di scoprire nuove informazioni col passare del tempo. È cresciuta al Vomero e frequenta la facoltà di Giurisprudenza. Non sappiamo se al momento stia praticando l’attività in qualche studio.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono conosciuti a Capri nel giugno 2020. Il tutto è avvenuto dopo un concerto del cantante, di cui la giovane è sempre stata una grande fan. Sono stati presentati da un’amica in comune ed ecco scattare il colpo di fulmine. Dopo un lungo corteggiamento, l’ufficialità della relazione portandola a casa per Natale, così da incontrare la famiglia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI