La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha stupito tutti. Il pubblico è rimasto senza parole all’annuncio della rottura, sperando in un ritorno di fiamma. Ora si è scoperto il motivo.

Finalmente conosciamo la ragione che ha portato alla rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Come tutti sanno, è stata lei a “mollare” il cantautore. Ecco perché.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo perché si sono lasciati

Tanto si è detto e scritto sulla rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. In molti hanno sottolineato come tutto sia nato dal fatto che Gigi non potesse sposarsi in chiesa, essendo divorziato. La forte religiosità di lei l’avrebbe spinta a optare per una cerimonia ecclesiastica e non in comune. Il cantautore avrebbe dovuto di fatto annullare il proprio matrimonio precedente per tornare sull’altare. Si dice questa sia stata la prima crepa insanabile tra i due. Nessuna fonte e neanche i due artisti hanno però mai confermato tutto ciò.

Gigi, ospite a Domenica In, aveva però lasciato intuire come ci fosse stata una possibile relazione tra Anna e un presunto amante. Non mancano però rumor legati alla gelosia esasperante di lui, che avrebbe portato a numerosi litigi.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo oggi

Il rapporto tra i due pare sia cordiale, soprattutto per tutelare il piccolo Andrea. Lei si è detta nuovamente innamorata. È al fianco di un altro cantante, Livio Cori, anche lui napoletano. Sembra aver ritrovato il sorriso dopo gli ultimi anni alquanto faticosi, sul fronte privato e lavorativo.

Anche Gigi si è rifatto una vita e nell’estate del 2020 ha conosciuto Denise Esposito. Il cantautore ha sorpreso tutto, dal momento che la giovane ha ben 26 anni in meno. È nata un anno dopo la secondogenita di D’Alessio, Ilaria. A scuotere l’ambiente però è stato l’annuncio della gravidanza di lei, che partorirà il piccolo Francesco (pare questo sarà il nome) tra novembre e dicembre 2021.

Scoprire tutto ciò non avrà di certo strappato un sorriso ad Anna Tatangelo, che fino a pochi anni fa parlava di matrimonio con Gigi. Saperlo al fianco di una donna più giovane di lei di cinque anni, già incinta, avrà senza dubbio lasciato il segno.

Non dimentichiamo infatti che la coppia è stata insieme dall’ormai lontano 2006. Per lei Gigi ha lasciato sua moglie Carmela Barbato, dalla quale aveva avuto tre figli. Nel 2010 è nato il loro bambino e nel 2017 la relazione è stata interrotta, per poi riprenderla un anno dopo. Il 3 marzo 2020, però, proprio Gigi aveva annunciato la fine del loro amore.

