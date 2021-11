Clementino è uno dei rapper più famosi d’Italia, impegnato nuovamente come giudice di The Voice Senior, insieme con Gigi D’Alessio, Loredana Berté e Orietta Berti, con la conduzione di Antonella Clerici.

Clementino ha trovato l’amore in Martina. Ma chi è la fidanzata che ha cambiato la vita del rapper? Scopriamo insieme.

LEGGI: Gigi D’Alessio: chi è la nuova fidanzata incinta, quando nasce il figlio

Clementino fidanzata

Clementino ha ritrovato l’amore grazie alla nuova fidanzata Martina Difonte. Della loro storia d’amore si parla ormai da diversi mesi. La loro è stata un’estate di grande romanticismo, come confermano gli scatti pubblicati sui social dal rapper, innamoratissimo di lei. Negli scatti li si vede scambiarsi baci romantici e tenersi stretti.

Su Instagram lui la definisce “la mia vita”, mentre la bacia teneramente. Martina Difonte è riuscita a trovare spazio nel cuore della Iena e pare non avere alcuna intenzione di traslocare.

Chi è Martina Difonte

Nata a Lucera, in provincia di Foggia, il 13 maggio 1996, Martina Difonte è una cantante e attrice pugliese dal grande talento. La sua passione per il canto è nata quando aveva appena 7 anni. Al tempo si esibiva nel coro della parrocchia. Negli anni si è anche dedicata al ballo, studiando differenti specialità, dal tanto al flamenco, dall’hip-op alla danza contemporanea e classica.

È laureata in Letere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo. Ha lavorato molto in teatro, prendendo parte a spettacoli come Donne, Multitud e Fiori d’arancio. Vanta anche partecipazioni a film cinematografici. Ecco quali:

La Grande Guerra del Salento

Le Isole Dalle Acque Verdi

Tommaso

D’Improvviso

Via le Mani Dagli occhi

Ad un Passo Dalla Vita

LEGGI: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo perché si sono lasciati lascia di stucco

Clementino età

Clementino, nome d’arte di Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982. Il rapper è pronto a compiere 39 anni il prossimo mese. La sua nuova fidanzata, Martina Difonte, è decisamente più giovane di lui. È nata infatti il 13 maggio 1996 e ha 25 anni.

Più di un decennio di differenza tra i due, che però non sembra affatto pesare sulla relazione, che prosegue a gonfie vele. Di recente si sono mostrati insieme in alcuni scatti a Dubai, più innamorati che mai.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI