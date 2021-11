Gigi D’Alessio è uno dei cantautori più noti d’Italia, celebre anche all’estero, come dimostrano i suoi tanti concerti in giro per l’Europa e anche negli Stati Uniti.

La sua carriera è sulla cresta dell’onda da tantissimi anni. Ha all’attivo ben 27 album pubblicati dal 1992 a oggi e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo tanto successo quant’è il patrimonio di Gigi D’Alessio?

Gigi D’Alessio patrimonio

Non è possibile conoscere con esattezza i guadagni di Gigi D’Alessio, che ovviamente restano privati. Si può però dedurre quanto il cantautore napoletano abbia guadagnato in tutti questi anni. Ha ottenuto svariati dischi d’oro e platino, a certificare il grande successo di pubblico.

Solitamente un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro per ogni copia fisica venduta del proprio album. Differente il discorso per le copie scaricate invece, che fruttano tra gli 11 e i 16 centesimi per singolo download.

Si avvicina a 30 milioni di copie vendute nel corso della sua carriera, che fruttano circa 48 milioni se si considera un guadagno di 1.60 euro per singola copia. A ciò occorre aggiungere i guadagni per i download digitali e gli accordi con i servizi streaming come Apple Music, Amazon Music e Spotify. Se a tutto questo si uniscono gli investimenti fatti, è facile ipotizzare un patrimonio che sfiori i 100 milioni di euro.

Gigi D’Alessio vita privata

Nato a Napoli il 24 febbraio 1967, Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato. Da quest’unione sono nati tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). Il primogenito lo ha reso nonno per due volte. Nel 2007 è nata Noemi e nel 2020 Sofia.

Dal 2006 al 2020 è stato al fianco di Anna Tatangelo. I due non si sono mai sposati, anche perché lei avrebbe voluto delle nozze in chiesa, nonostante lui fosse divorziato. Il cantautore avrebbe dovuto optare per l’annullamento delle prime nozze, cosa che ha preferito non fare. Nel 2010 è nato Andrea, quarto figlio di Gigi, che ora attende un altro figlio.

Il suo nome dovrebbe essere Francesco. È il frutto di una nuova relazione con Denise Esposito, più giovane di lui di ben 26 anni. I due si sono conosciuti a giugno 2020 a Capri e stanno vivendo la loro relazione fresca che sta facendo molto discutere.

