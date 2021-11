Chi è il marito di Maria Monse, Salvatore Paravia è l’imprenditore dei big

Maria Monsè, chi è il marito dell’attrice, Salvatore Paravia, un famosissimo imprenditore: scopriamo tutto quanto su di lui.

Da qualche giorno, Maria Monsè è una nuova concorrente del GF Vip 2021. L’attrice è entrata nella casa qualche giorno fa, andando a rimpolpare il cast dell’edizione destinata a essere la più lunga di sempre. Scopriamo, quindi, chi è il marito della nuova gieffina: Salvatore Paravia, l’imprenditore dei big.

LEGGI ANCHE: Patrizia Pellegrino chi è | età | figlia | vero lavoro

Maria Monsè, chi è il marito Salvatore Paravia

Si chiama Salvatore Paravia il marito di Maria Monsè. Ha 43 anni, nella vita fa l’imprenditore, diventando molto importante nel suo lavoro, tanto da guadagnarsi il soprannome Re degli ascensori. La Monsè è un personaggio pubblico molto chiacchierata, da giovanissima ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo ed è sempre rimasta sotto la luce dei riflettori. Suo marito però non ama quella luce, e tiene molto riservata la sua vita privata.

Sappiamo molto poco di lui e i dettagli che sono noti sono emersi tramite alcune interviste della donna. Sappiamo che è originario di Salerno e che i due sono sposati dal 2006. Dal loro matrimonio ha visto la luce anche una figlia, chiamata col nome Perla.

Negli ultimi tempi, però, le parole dell’attrice hanno acceso qualche campanello d’allarme per il loro matrimonio. Ha ammesso che avrebbe pensato a fare un po’ di terapia di coppia, specificando però che non c’è alcuna crisi tra i due.

LEGGI ANCHE: Maria Monsè chi è | marito | figlia | Annarè

Maria Monsè al GF Vip

L’attrice, come detto, ha fatto il suo ingresso nell’ultima puntata nella casa del Grande Fratello Vip. Non si tratta di un’esperienza inedita per l’attrice, ma di un ritorno perché la Monsè ha già partecipato al Grande Fratello nella sua carriera.

“Per me è un ritorno nella Casa per avere una rivincita”: così la donna ha espresso tutta la propria carica per la nuova avventura.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI