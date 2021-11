Patrimonio Orietta Berti: quanto guadagna e dove abita la cantante di Mille, tormentone estivo registrato con Fedez e Achille Lauro

Orietta Berti è una delle cantanti più famose della storia della musica italiana: la sua voce ha accompagnato diverse generazioni, grazie a una carriera che va avanti da più di cinque decenni. L’usignolo di Cavriago ha saputo rinnovarsi, aprendosi alle collaborazioni con gli artisti attuali: ultima canzone Mille con Fedez e Achille Lauro che ha spopolato diventando un vero e proprio tormentone.

LEGGI ANCHE: Orietta Berti, chi è il marito e cosa fa nella vita

Orietta Berti, patrimonio e quanto guadagna

Amata e apprezzata in tutta Italia, Orietta Berti, nel corso della sua carriera, ha pubblicato qualcosa come 54 album, facendo incetta di premi e vendendo oltre 15 milioni di dischi. Tra hit in classifica, dischi venduti, concerti e partecipazioni televisive, è facile immaginare che la “Oriettona Nazionale” abbia accumulato un cospicuo patrimonio.

Nel corso di un’intervista datata 1997, la Berti rivelò di aver incassato circa 247 milioni di lire da un contratto stipulato con la Rai della durata di 19 settimane. In un’altra intervista del 2015, però, Orietta affermò di aver maturato una pensione esigua, di circa 900 euro al mese.

La stessa Berti ha affermato che riesce a integrare la sue pensione con le entrata derivate dall’attività di cantante e volto televisivo. L’artista, nel corso della sua carriera, ha gestito con parsimonia il suo patrimonio: un atteggiamento che le permette di vivere una vita normale, senza rinunce ma senza inutili sperperi.

LEGGI: Orietta Berti da giovane, che bella da piccola FOTO

Casa Orietta Berti: dove abita

Tra un concerto e un’ospitata televisiva, Orietta Berti trascorre le proprie giornate nella sua villa di Montecchio, un piccolo paese situato in provincia di Reggio Emilia. La Berti vive insieme al marito Osvaldo: a fare compagnia ai due ci sono nove gatti e due cani.

Orietta vive in una casa molto curata, con un giardino da sogno e tanti elementi di antiquariato, una delle sue grandi passioni. La cantante, inoltre, è una grande collezionista: tra le mura della sua abitazione si trovano collezioni di bambole, crocifissi e anche miniature dei Puffi.

La Berti è tornata alla ribalta negli ultimi anni: nel 2020 è stata una delle concorrenti del programma Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci, per poi partecipare al quiz Name That Tune – Indovina la canzone condotto da Enrico Papi.

LEGGI: Orietta Berti, chi sono i figli e che mestiere fanno

L’anno dopo è tornata a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo, partecipando al Festival della Canzone Italiana con il brano Quando ti sei innamorato, classificandosi al nono posto. Successivamente ha pubblicato il nuovo album di inediti intitolato La mia vita è un film e in seguito ha collaborato con Fedez e Achille Lauro al brano Mille, diventato una hit dell’estate.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI