Orietta Berti, chi sono i figli e che mestiere fanno

Orietta Berti figli: insieme al marito Osvaldo Paterlini la cantante italiana ha avuto due figli e ne ha parlato recentemente a Verissimo con Silvia Toffanin.

Sposati dal 1967, Orietta Berti e suo marito Osvaldo hanno avuto due figli, Omar e Otis Paterlini. Con loro hanno mantenuto viva una tradizione di famiglia molto importante per la cantante.

Orietta Berti figli: chi sono Omar e Otis

“Abbiamo aspettato otto anni prima di avere Omar, è arrivato dopo tante cure e consigli”. Del primogenito di Orietta Berti si sa molto poco: è nato nel 1975 e insieme al fratello è molto attaccato alle tradizioni familiari. Di lui sappiamo che è molto appassionato di musica, mentre la madre ha sempre parlato di bravi ragazzi e di un’educazione presa da lei e dalla suocera. Un po’ all’antica come rispetto delle persone come detto in una recente intervista.

Esattamente come il fratello Otis, il nome di Omar inizia con la “O”, lettera importante e tradizionale nella famiglia della cantante Orietta Berti. Lo stesso Otis, a sua figlia, ha dato il nome di Olivia.

Otis il manager

Si conosce un po’ di più del secondogenito Otis, nato nel 1980 ed ex giocatore professionista di basket. Sposato con Lia Chiari, psicologa di Parma, Otis Paterlini ha iniziato a seguire la madre nelle veci del padre Osvaldo, facendo da manager alla cantante. Orietta Berti ha spiegato che suo figlio ha preso il posto del marito Osvaldo, ombra dell’artista fino a pochi anni fa, non più attivo come prima anche a causa di problemi alla vista. Otis parla in spagnolo e in inglese ed è diventata una figura fondamentale nello staff di Orietta Berti. Otis si è diplomato in ragioneria e si è laureato in scienze della comunicazione presentando una tesi proprio sulla mamma Orietta Berti.

