The Voice Senior 2021: quando inizia, giudici, concorrenti

The Voice Senior 2021, quando inizia la nuova edizione del talent show musicale e tutti i dettagli a riguardo: dai giudici ai concorrenti del programma.

The Voice Senior sta per tornare. Da stasera, venerdì 26 novembre, prenderà il via la seconda edizione del talent show musicale dedicato ai talenti over 60. Alla conduzione ci sarà Antonella Clerici e lo show si articolerà in otto puntate, che andranno in onda ogni venerdì sera, in prima serata, su Rai1.

The Voice Senior 2021: i giudici

Ci sarò una new entry nel team dei coach rispetto all’anno scorso: si tratta di Orietta Berti, che si unisce a Loredana Bertè, Clementino e Gigi d’Alessio. Mancheranno, rispetto alla precedente edizione, Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine.

The Voice Senior 2021: i concorrenti

Passiamo ora a vedere quali saranno i grandi protagonisti dello show: i concorrenti. I partecipanti dello show verranno selezionati nelle prime sei puntate, dedicate alle Blind Auditions, dai 4 giudici, che ascolteranno le esibizioni spalle ai concorrenti e decideranno di girarsi solo se colpiti dalla voce del concorrente. Al termine delle Blind Auditions, si formeranno le squadre, ognuna da almeno 6 concorrenti, e da lì inizierà la sfida vera e propria tra i concorrenti dello show.

The Voice Senior 2021: quando inizia e dove vederlo

Il via allo show ci sarà stasera, venerdì 26 novembre 2021. Ci sarà una puntata ogni venerdì, per un totale di otto puntate, ben tre in più dello scorso anno, quando le Blind Auditions si svolgevano solo nei primi tre episodi. Il programma sarà visibile su Rai1, in prima serata, oppure sarà possibile recuperarlo, qualora non si potesse vedere in diretta, tramite la piattaforma streaming di Rai Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per le smart tv, così da poter vedere comodamente in televisione il programma.

