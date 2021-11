Teresa Langella attacco d’ansia a Verissimo, sintomi, cosa fare

Teresa Langella è stata colta da un attacco d’ansia durante la puntata di Verissimo: quali sono i sintomi e come riconoscerlo.

Quest’oggi, tra gli ospiti della puntata di Verissimo ci sarà anche Teresa Langella, ex concorrente di Uomini e Donne che sarà presente insieme a Andrea Dal Corso, conosciuto proprio nel dating show. L’ex tronista però ha dato qualche anticipazione ai propri fan tramite il proprio profilo Instagram, rivelando che durante la trasmissione è stata colta da un terribile attacco d’ansia, che non sarà mostrato all’interno del programma. Vediamo cos’è successo e come si riconosce un attacco d’ansia.

LEGGI ANCHE: The Voice Senior 2021: i concorrenti scelti nella prima puntata

Teresa Langella, cos’è successo a Verissimo

Tempo fa, sempre tramite i social la donna ha raccontato di aver subito delle molestie in passato e ne ha parlato a Verissimo, invitando tutti i suoi fan a vedere la puntata perché il messaggio che ha voluto veicolare è molto importante: “Fate in modo che quanto io abbia fatto non vada perso, che abbia un senso grande, fatemi sentire che sarete forti e coraggiose più di me, perché gli abusi non devono indurci al silenzio ma devono essere motivo di forza e solidarietà femminile. Denunciamo perchè denunciare è un po’ come rinascere”.

LEGGI ANCHE: Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 26 novembre: chi è uscito

Attacchi d’ansia: quali sono i sintomi e come riconoscerlo

Spesso è molto difficile riconoscere l’arrivo di un attacco di panico, ci sono diversi sintomi che possono suonare come campanello d’allarme, sia psicologici che fisici.

I primi possono essere:

Nervosismo

Apprensione

Alterazione della concentrazione

Vuoti di memoria

Insicurezza e paura

I secondi possono essere:

Tachicardia

Sudorazione eccessiva

Palpitazioni

Vertigini

Dolori intestinali e gastroenterici

Privazione del sonno

Mancanza di respiro

Quando si presenta la combinazione di diversi tra questi sintomi, è bene approfondire le cause di questo malessere perché purtroppo gli attacchi d’ansia possono essere molto pericolosi e vanno trattati con tempismo ed efficacia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI