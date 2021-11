Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 26 novembre: chi è uscito

Cambia tutto nel Grande Fratello Vip. La ventiduesima puntata, in onda il 26 novembre, sorprende tutti. Scopriamo cosa è successo

Altra puntata scoppiettante del Grande Fratello Vip. Questa volta il pubblico è stato chiamato a votare la preferita tra Miriana, Sophie, Carmen, e Katia. Non mancano i confronti accesi anche a causa dei due ingressi avvenuti nella puntata di lunedì. Entra nella casa anche Delia Duran per l’ennesimo scontro con il marito a causa della gelosia per Soleil. Scopriamo chi è in nomination e chi è uscito dalla Casa.

Chi è in nomination

Dopo aver riconquistato un posto nella Casa con il biglietto di ritorno che le ha permesso di rientrare, Miriana Trevisan ha conquistato il televoto. È stata lei la preferita dal pubblico e ha battuto così le altre tre concorrenti in lizza. Queste le percentuali di voto: Miriana 37%, Sophie 27%, Carmen 20%, Katia 16%.

Vincendo il televoto, Miriana ha potuto decidere chi mandare direttamente al televoto di lunedì. La showgirl ha optato per Carmen Russo perché con lei ha meno rapporto rispetto alle altre. Anche questa volta le nomination sono rivolte esclusivamente alle donne ma sono tre le immuni per questo televoto: Miriana (per il voto del pubblico), Katia (deciso dai concorrenti della Casa) e Francesca (scelta da Sonia Bruganelli). Dopo le scelte in superled e in confessionale, scopriamo chi è in nomination:

Carmen Russo

Manila Nazzaro

Soleil Sorge

Lulù Selassie

Clarissa Selassie

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

A sorpresa nella puntata di venerdì 26 novembre del Grande Fratello VIP non c’è stata nessuna eliminazione. È la prima volta che in questa edizione non esce nessun VIP. Tutto rimandato a lunedì quando ci saranno nuovi ingressi e anche una eliminazione, come anticipato dallo stesso Alfonso Signorini durante la diretta.

