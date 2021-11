Prima puntata di The Voice Senior 2021 andata in onda il 26 novembre. Scopriamo i concorrenti scelti dai quattro giudici del talent musicale

The Voice Senior stupisce tutti ancora una volta. Dopo l’ottima prova della prima edizione, la seconda trova la giusta quadra, aggiunge Orietta Berti e vanta una Antonella Clerici in gran forma. Il resto è tutto merito del casting, risultato davvero sorprendente. Ecco le squadre che si sono formate.

The Voice Senior 2021: i concorrenti della puntata del 26 novembre

Venerdì 26 novembre è andata in onda la prima puntata della seconda edizione di The Voice Senior, programma spin-off di The Voice. Sotto la conduzione di Antonella Clerici, i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè hanno fatto le proprie scelte tra i concorrenti over 60.

Otto puntate in totale, tre in più rispetto alla prima edizione. Le prime sei sono dedicate alle Blind Auditions. Alla fine di questa fase i giudici dovranno eliminare alcuni concorrenti, così da restare con 6 artisti a testa, per un totale di 24.

Ida Lertora è la prima a esibirsi. Ha raccontato d’aver preso parte a Lo Zecchino D’Oro da bambina, ma soprattutto d’aver rifiutato un contratto con la casa discografica di Caterina Caselli. Una persona molto timida, la cui esibizione è ricca di emozione. Canta Oggi sono io e fa girare Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino. Alla fine la scelta spetta a lei ed entra nel team D’Alessio.

È il turno, poi, di Walter Sterbini. È sposato e ha tre figli. Ha abbandonato il sogno della musica quando uno dei suoi bambini è nato con una malattia congenita. È stato proprio lui a convincerlo a tornare a mettersi in gioco. Canta Cambiare di Alex Baroni e ancor prima del ritornello fa girare tutti, per poi scegliere il team di Loredana Bertè.

Carlo Andreoli ha suonato per anni in strada. Ha una vita molto complessa, con quattro figli avuti da tre donne differenti. Canta Sultans of swings dei Dire Straits e anche lui fa girare tutto e, come il precedente, sceglie la Bertè, che duetta con lui cantando Dedicato.

Due concorrenti per lei, così come per Gigi D’Alessio, che aggiunge al suo team Piero Cotto e sua moglie Beatrice Pasquali. Coppia artistica e nella vita, insieme da 41 anni. Cantano Grazie perché e sorprendono i coach.

Primo concorrente per Orietta Berti, che si aggiudica Maria Gatti. Si è iscritta a scuola di canto a 60 anni. Un sogno nel cassetto dimenticato troppo a lungo per dedicarsi al lavoro e alla famiglia. Canta Your Love di Ennio Morricone e fa girare anche Clementino.

É il turno di Benedetta Laurà, che vive in Francia e ha studiato per anni in Giappone. Viene dal mondo del teatro e ha poi deciso di dedicarsi alla musica. Canta Mille di Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez, imitando tre voci differenti ma nessuno si gira per lei.

Claudia Arvati è una nota corista e ha lavorato con grandi artisti, compreso D’Alessio, che sceglie come suo coach. Canta Mentre tutto scorre dei Negramaro e fa girare tutti. È un tripudio per il cantautore napoletano, scelto anche da Edoardo Oliva, in arte Eddie Oliva. Vive da 48 a Stoccolma, dove si è trasferito per amore. Ha cantato per Pavarotti, il Papa e la famiglia reale. Canta A rumba de scugnizzi e fa voltare tutti.

Nessuno sceglie invece Daniele Conti, agente assicurativo che canta La leva calcistica del ’68. Finalmente qualcuno entra nella squadra di Clementino. Si tratta di Russell Russell, nato a New York ma residente da anni a Roma. Cantante, ballerino e coreografo, ex membro degli Easy Going. Propone Disco Inferno e fa cantare e ballare il pubblico. L’unica a non voltarsi per lui è la Bertè.

Tocca a Rossella Boni, che opta per Orietta Berti dopo aver cantato Un’emozione da poco di Anna Oxa. Ha lavorato per anni come artista sulle navi da crociera, per poi abbandonare il canto nel 2001. È tornata per inseguire un sogno. Team Clementino per Vittorio Bonetti. Ha lavorato ai matrimoni e nei pianobar e canta A Muso duro, accompagnandosi al pianoforte. Si chiude il programma con Rosa Giannoccaro, che partecipò a Sanremo negli anni ’70 con Sugli sugli bane bane. Canta E salutamela per me, facendo voltare Orietta Berti.

