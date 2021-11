Teresa Langella chi è, come é arrivata da Uomini e Donne a Radio 105

Teresa Langella, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne arrivata a Radio 105: qual è stato il percorso dell’ex concorrente del dating show.

Quest’oggi, tra gli ospiti di Verissimo, ci sarà anche Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne che di recente ha raccontato di aver subito delle molestie e vuole condividere la sua storia per dare la forza anche ad altre donne. Ripercorriamo quindi la carriera della donna, dal dating show di Canale 5 a Radio 105.

Chi è Teresa Langella

Teresa Langella nasce a Napoli il 31 gennaio 1992. Già all’età di 18 anni inizia ad affacciarsi nel mondo della musica, affermandosi come cantante neo melodica a livello locale. Da lì, arriva anche l’esordio nel mondo della recitazione, con i primi piccoli ruoli in film e serie tv.

Nel 2010 e nel 2011 partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice per i tronisti Leonardo Greco e Andrea Angelini. La sua carriera televisiva accelera nel 2018, quando partecipa come tentatrice single nel programma Temptation Island, esperienza in cui conoscerà poi il compagno di vita. Pochi mesi dopo infatti diventa tronista di Uomini e donne e qui ritrova Andrea Dal Corso.

I due quindi iniziano una relazione nel programma, ma la loro frequentazione vive una fase di stop quando il ragazzo, nel momento della scelta, decide di tirarsi indietro. Poi però chiede alla ragazza una seconda possibilità e la loro relazione riprende e i due, ora, stanno ancora insieme.

Teresa Langella a Radio 105

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, la carriera di Teresa Langella ha vissuto altre tappe importanti, sia nel mondo della musica che in quello della televisione. Nel marzo 2019 esce il suo primo singolo, Controcorrente, seguito poi a luglio da Ibiza & Formentera. Da gennaio 2020 arriva anche l’esordio in un mondo nuovo per Teresa Langella, quella del giornalismo radiofonico, con la donna che inizia a lavorare come speaker di Radio 105.

