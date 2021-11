Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 27 novembre | chi è uscito

Ad un passo dalle semifinali, a Ballando con le Stelle viene eliminato uno dei personaggi più apprezzati di questa edizioni. Scopriamo cosa è successo nella settima puntata

Settima puntata di Ballando con le stelle 2021 che inizia subito con cinque scontri diretti. Due coppie si affrontano con un ballo a sorpresa e chi vince si aggiudica 30 punti bonus. Un margine importante per guadagnare vantaggio in classifica. Gli scontri diretti vengono vinti da Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Sabrina Salerno e Morgan che hanno la meglio rispettivamente su Memo Remigi, Alvise Rigo, Arisa e Federico Lauri. Subito dopo si è passati alla classica gara. Scopriamo chi è stato eliminato.

Ballando con le stelle: chi è uscito nella settima puntata

Il sesto concorrente eliminato dall’edizione 2021 di Ballando con le stelle è Memo Remigi. Il cantautore si aggiunge a Valerio Rossi Albertini, Albano, Fabio Galante, Mietta e Bianca Gascoigne. Lo spareggio finale ha visto protagonisti Alvise Rigo e Tove Villfor, al loro quarto ballottaggio, e la coppia formata da Memo Remigi e Maria Ermachova

L’ex rugbista e la ballerina svedese conquistano un posto in semifinale vincendo con il 67% dei voti. Niente da fare per Memo Remigi e Maria Ermachova, tra le coppie più apprezzate dalla giuria. Con questa vittoria Alvise Rigo si candida a tutti gli effetti come uno dei favoriti per la vittoria finale.

Al termine della serata, la classifica ha visto la vittoria della coppia composto da Sabrina Salerno e Samuel Peron con 78 punti, secondo posto per Valeria Fabrizi e Giordano Filippo con 73. Il tesoretto di Alberto Matano ha premiato Arisa, mentre Rossella Erra lo ha dato a Federico Lauri.

Chi è in semifinale a Ballando con le stelle 2021

Dopo la puntata di ieri sera 27 novembre, ecco le coppie che hanno conquistato la semifinale:

Sabrina Salerno – Samuel Peron

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo

Morgan – Alessandra Tripoli

Andrea Iannone – Lucrezia Lando

Arisa – Vito Coppola

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina

