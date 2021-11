Chi è Giacomo Urtis concorrente GF VIP: età e laurea

Giacomo Urtis, chi è il nuovo concorrente del GF Vip: scopriamo tutto su di lui, dalla sua carriera ai dettagli della sua vita privata.

Le novità non finiscono nell’edizione 2021 del GF Vip. Quattro nuovi concorrenti sono pronti a fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, per quella che sarà l’edizione più lunga della storia del programma. Tra i nuovi volti che vedremo da stasera all’interno della casa ci sarà anche quello di Giacomo Urtis: scopriamo tutto su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Giacomo Urtis

Giacomo Urtis nasce il 28 settembre 1977 a Caracas, in Venezuela. Cresce in Sudamerica, ma poi fa ritorno nella terra d’origine dei suoi genitori, la Sardegna. Sin da bambino si appassiona al mondo della bellezza, scegliendo poi di dedicare la propria vita alla chirurgia estetica. Nel 2002 quindi si laurea a Sassari in Dermatologie e Venereologia, continuando quindi gli studi a Milano.

Piano piano, si ritaglia un ruolo di primo piano nel suo mestiere, diventando uno dei più famosi chirurghi estetici d’Italia. Giacomo ha provato spesso su di sé gli interventi, cambiando tantissimo nel corso degli anni. Il successo della sua azienda, la “Dr Urtis Clinic” diventa man mano sempre più importante e col tempo sono sorte delle succursali sia in diverse zone d’Italia, che all’estero, a Londra. Le sue cliniche sono specializzate in dimagrimento e in chirurgia estetica e sono frequentate da tantissimi vip.

Per Giacomo Urtis sono arrivate presto anche le luci dei riflettori, con la partecipazione nel 2017 all’Isola dei famosi e l’esperienza da attore nella web serie The Lady creata da Lory Del Santo. In passato, Urtis ha tentato anche di sfondare nel mondo della musica, incidendo un singolo in spagnolo dal titolo Tia.

Tantissime le attività di Giacomo Urtis, che da stasera sarà protagonista nella casa del Grande Fratello, dove è già stato nel 2020 ma solo in qualità di ospite.

