Giacomo Urtis, i prezzi della clinica di uno dei più famosi chirurghi estetici d’Italia, tra i nuovi partecipanti al Grande Fratello Vip.

L’edizione del 2021 del GF Vip 2021, destinata a essere la più lunga di sempre, si arricchisce anche della presenza di Giacomo Urtis, il famoso chirurgo estetico con la passione per il mondo dello spettacolo. Titolare della Dr Urtis Clinic, il medico specializzato in tantissimi tipi di interventi chirurgici e i suoi centri sono continuamente presi d’assedio da tantissime persone. Ma quali sono i prezzi per sottoporsi a un ritocco dal famoso chirurgo: scopriamolo.

Giacomo Urtis, il listino prezzi delle sue cliniche

Uno degli interventi più famosi in campo chirurgico è sicuramente la mastoplastica, che consiste nell’inserimento di protesi per aumentare il seno. La mastoplastica additiva è uno degli interventi più diffusi, ma non è semplice come può sembrare, perché è importante piazzare nella posizione giusta le protesi, così da dare un tono naturale al seno ritoccato.

Il costo di questo intervento presso i centri di Giacomo Urtis è di 4.800 euro. Com’è chiaro che sia, il prezzo può variare a seconda di diversi fattori, come la tipologia di intervento cui ci si deve sottoporre e la scelta delle protesi mammarie, che incide anche su quanto si vuole aumentare la grandezza del seno.

Oltre alla mastoplastica, sono tantissimi gli interventi che vengono realizzati dall’equipe di medici altamente selezionata che lavora nelle cliniche di Giacomo Urtis. Dagli interventi di chirurgia estetica come la liposuzione, il lipofilling o il trapianto di capelli, alla medicina estetica con l’utilizzo del filler nelle varie zone del corpo, fino a interventi più delicati e specialistici come la riduzione dello stomaco o la labioplastica. Tutti gli interventi che si possono fare nella clinica sono disponibili sul sito di quest’ultima, i prezzi poi variano naturalmente a seconda delle singole casistiche.

