Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana: scopriamo tutto sulla giovane compagna del famoso giornalista.

Enrico Mentana è uno dei grandi volti della televisione italiana, soprattutto dell’informazione politica. Le sue maratone sono ormai un appuntamento fisso per tantissimi spettatore e Mentana è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi italiani. Sappiamo tantissimo sul suo lato professionale, ma cosa c’è nella sua vita sentimentale? La sua compagna è Francesca Fagnani: scopriamo tutto sulla giovane dolce metà di Enrico Mentana.

Chi è Francesca Fagnani

Come il compagno, anche la donna si è fatta strada nel mondo del giornalismo, laureandosi a Roma e poi studiando a metà tra la Capitale e New York. Proprio in America, con uno stage alla Rai, entra nel mondo del giornalismo e l’esordio in televisione arriva nel programma Ballarò, insieme a Michele Santoro. Poi, passa alla conduzione di Belve, su Canale 9, e di Seconda Linea insieme ad Alessandro Giuli.

Classe 1978, Francesca Fagnani ha 43 anni e dal 2013 condivide la propria vita insieme a Enrico Mentana, che era reduce dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, con cui ha anche avuto due figli. La differenza d’età tra la Fagnani e Mentana è sostanziosa, circa 20 anni, ma il loro legame è molto forte e Francesca è entrata a pieno nella vita del noto giornalista, affermando anche di avere un bel rapporto anche con i figli del nuovo compagno.

Francesca Fagnani, la polemica dell’ex moglie di Mentana

La relazione tra Francesca Fagnani ed Enrico Mentana ha creato un aspro dibattito con l’ex moglie del giornalista, Michela Rocco di Torrepadula, che su Twitter non ha nascosto il proprio risentimento scrivendo: “Oggi ho visto i nostri figli felici con il loro papà che ci è stato strappato subdolamente”.

I due, però, non si sono fatti turbare da questa polemica e la loro unione resta molto solida e felice.

