Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti e Samuele anticipazioni, l’ultima esterna e nuova tronista

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Scopriamo tutti i dettagli, tra la scelta di Roberta e l’esterna con Samuele, fino all’arrivo di una nuova tronista. Vediamo cosa ci aspetta.

Uomini e Donne, le anticipazioni

Sono in arrivo importanti novità nel dating show di Canale 5. Per Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte sembra essere quasi arrivato, ormai, il momento della scelta e quindi si pensa alla loro sostituzione. Stando alle notizie disponibili, sarebbe già pronta una nuova tronista, che dovrebbe essere un volto molto noto agli spettatori.

Intanto, Roberta rimane indecisa tra Luca Salatino e Samuele Carniani e diventa sempre più intrigante cercare di capire quale sarà la scelta della tronista romana. Confusa anche la situazione di Andrea Nicole, che pare ancora visibilmente confusa sul proprio futuro. Insomma, la situazione delle due donne è abbastanza intricata, ma una delle due sta per fare la propria scelta e lasciare spazio a una nuova tronista, un personaggio tutto da scoprire, o riscoprire.

Già, perché stando alle anticipazioni la nuova ragazza pronta a sedersi sul trono del dating show condotto da Maria De Filippi non è una novità nel mondo della televisione. Ancora non sappiamo notizie certe sulla sua identità, ma pare che sia una ragazza mora, con un passato nel mondo dello spettacolo. La curiosità è ovviamente altissima per scoprire di chi si tratta, ma bisognerà ancora aspettare. Intanto, i fari sono puntati su Andrea Nicole e Roberta, che farà una nuova esterna con Samuele, stando a Vicolo delle news nella suggestiva cornice di Fontana di Trevi. Chi sarà a fare la scelta? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime puntate.

