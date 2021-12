Tutto il mio folle amore è un film di Gabriele Salvatores basato su una storia vera. Il rapporto tra un padre e un figlio, ovvero Franco e Andrea, che nella pellicola diventano Willi e Vincent.

Chi è l’attore che interpreta Vincent in Tutto il mio folle amore? Il nome dell’attore è Giulio Pranno, ed ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Vincent, chi è l’attore

L’attore che interpreta Vincent si chiama Giulio Pranno. Il suo è un ruolo delicato, quello di un ragazzo autistico che riesce a fatica a comunicare con il mondo che lo circonda. Di colpo si ritrova il suo vero padre (vive con sua madre e il suo compagno) sull’uscio di porta e non perde occasione per provare a conoscerlo meglio. Si intrufola nel suo pick-up e prende il largo insieme a lui. Ha così inizio un lungo viaggio che aiuterà entrambi a conoscersi l’un l’altro e scoprire qualcosa in più su di sé.

La carriera di Giulio Pranno ha avuto inizio proprio con questo film di Gabriele Salvatores. Nella pellicola ha ampiamente dato prova del suo talento. È nato a Roma nel 1998, esordendo a teatro durante gli studi liceali. In seguito si è presentato, insieme a molti altri, per la pellicola del 2019, ottenendo la parte di Vincent.

La sua carriera da allora ha subito una spinta notevole. È stato infatti inserito nel cast di Security, Comedians e La Scuola Cattolica. Non si sa molto della sua vita privata, dal momento che risulta molto riservato, stando anche ai suoi social. Sappiamo di certo che vive a Roma insieme ai suoi genitori.

Ecco alcune curiosità su di lui:

È un grande amico di Damiano dei Maneskin

L’amore per il cinema gli è stato instillato dai genitori, in particolare dal padre

Il suo film preferito è Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone

È un grande fan di Quentin Tarantino, che vorrebbe avere la chance di conoscere

Ha spiegato d’essere davvero negato per la cucina

Ha un cane cui è molto legato

Sogna di diventare un regista un giorno

