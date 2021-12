Dado comico, chi è la moglie della star di Zelig picchiato dall’ex della figlia

Dado, chi è la moglie della star di Zelig e la terribile vicenda che ha dovuto affrontare con l’ex ragazzo della figlia.

Tra i volti storici di Zelig c’è sicuramente Dado, una delle prime grandi star del programma, che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori con le sue ironiche reinterpretazioni delle grandi canzoni della musica italiana. Scopriamo qualcosa in più sul comico, dall’identità della moglie alla disavventura che ha dovuto passare con l’ex della figlia.

LEGGI ANCHE: Mariastella Gelmini chi è il marito ex ministro, figlio, patrimonio della politica

Dado, chi è la moglie

Si chiama Alessia Tulipani la moglie di Dado, ma su di lei si sa ben poco. Nonostante la carriera del marito lo abbia sempre portato sotto la luce dei riflettori, la donna ha sempre saputo tenersi a riparo dal gossip e dal mondo dello spettacolo. Le pochissime cose che si sanno di lei le ha rivelate Gabriele Pellegrini, vero nome di Dado, durante qualche intervista.

Sappiamo che la moglie ha due figli, di nome Lucas e Alice e che il nome del maschio è un omaggio a una delle grandi passioni del comico, ovvero i film di “Star Wars”, ideati proprio da George Lucas. Dado ha raccontato inoltre che la moglie ama collezionare tartarughe e che è stata proprio lei a regalargli la camicia maculata che è diventata il vero e proprio marchio di riconoscimento delle sue performances.

LEGGI ANCHE: Chi è la fidanzata di Biagio D’Anelli concorrente GF VIP

Dado picchiato dall’ex della figlia

Qualche anno fa, il comico ha vissuto una terribile disavventura, denunciata prontamente sui social e tramite un’intervista a Repubblica. Dado è stato aggredito dall’ex fidanzato della figlia, che allora aveva 14 anni. Il ragazzo, 17 anni, non riusciva a rassegnarsi alla fine della storia e ha cominciata a perseguitarla, fino a che un giorno lui è andato sotto casa di lei e sentendo le urla della figlia, Dado ha intimato al ragazzo di andare via e lui ha prima cercato di investirlo con la sua macchinetta, per poi sferrargli un pugno in faccia dal finestrino.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI