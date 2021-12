Mariastella Gelmini chi è il marito ex ministro, figlio, patrimonio della politica

Mariastella Gelmini, chi è il marito della ministra per gli affari regionali e i dettagli della sua vita privata e lavorativa, col patrimonio che ha accumulato negli anni.

Dal 13 febbraio 2021, Mariastella Gelmini è ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Draghi. La sua carriera nella politica è lunga, in passato è stata anche ministro dell’istruzione nel governo Berlusconi dal maggio 2008 al febbraio 2011. Scopriamo dunque il patrimonio che la politica ha accumulato durante la sua lunga carriera e i dettagli della sua vita privata, a partire da chi è suo marito e dalla figlia che hanno avuto insieme.

LEGGI: Spider Man No Way Home, Tobey Maguire e Andrew Garfield confermati

Mariastella Gelmini: la vita privata

Dal 2010 al 2015, il marito della Gelmini è stato Giorgio Patelli, che nella vita fa l’immobiliarista ed è originario di Bergamo. I due si sono sposati a Sirmione il 23 gennaio 2010, mentre la donna era ministra dell’istruzione ed è diventata il primo ministro italiano a unirsi in matrimonio durante il mandato. Nello stesso anno, la coppia ha avuto una figlia, Emma, ma cinque anni dopo, nel 2015, i due si sono separati.

LEGGI: Bohemian Rhapsody 2: tutto sul sequel del film

Mariastella Gelmini: carriera politica e patrimonio

Nata a Leno, in provincia di Brescia, la donna ha frequentato l’Università proprio nella città lombarda, laureandosi in giurisprudenza. Nel 2002 supera l’esame di stato per diventare avvocato e dopo poco tempo inizia la sua carriera nel mondo della politica, che si rivela lunga e molto prolifica.

Questa lunga attività politica ovviamente ha inficiato moltissimi sui guadagni della ministra, che sono molto elevati. Stando alla dichiarazione dei redditi del 2019, la donna ha dichiarato 94.551 euro, una cifra molto alta. Lo stipendio attuale come ministra per gli affari regionali e le autonomie dovrebbe invece essere di ben 167.650 euro all’anno, che al mese sono 13.971.33 euro. Cifre alte, che piazzano Mariastella Gelmini ai primi posti tra i politici che guadagnano di più in Italia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI