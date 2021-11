Bohemian Rhapsody 2: tutto sul sequel del film

Premi Oscar vinti e totale successo di botteghino. Bohemian Rhapsody è un biopic che ha fatto la storia, così come la band che raffigura e il suo frontman. I fan vorrebbero un nuovo capitolo e ora è ufficiale, si sta lavorando al sequel.

Di cosa parlerà Bohemian Rhapsody 2? Vi sono alcune ipotesi da prendere in considerazione tra quelle che di certo farebbero la gioia dei fan. Ad oggi, però, non è stata rivelata alcuna indiscrezione sul nuovo film dedicato a Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody 2

È ormai ufficiale da un po’. Il sequel di Bohemian Rhapsody si farà. Spazio al nuovo capitolo del biopic più visto e premiato di tutti i tempi. La vita di Freddie Mercury è stata così ricca da non poter in alcun modo essere racchiusa in un solo film. C’è tanto da dire sul fronte privato e anche sulla carriera con i Queen.

È stato Brian May a confermare il sequel. Il chitarrista e fondatore della storica band è stato coinvolto nella stesura della prima sceneggiatura e lavorerà anche alla seconda: “Posso dire che è molto dura dare un sequel al primo film. Nessuno di noi pensava sarebbe stato un fenomeno di questa portata. Stiamo considerando l’ipotesi che un seguito possa esserci. Dobbiamo però avere una grande sceneggiatura e ci vorrà un po’ per tirarla fuori”.

Bohemian Rhapsody 2 trama

Il protagonista del sequel di Bohemian Rhapsody sarà ovviamente ancora una volta Rami Malek, che si calerà nuovamente nei panni di Freddie Mercury dopo il premio Oscar vinto per la parte. Il grande dubbio è rappresentato dalla direzione da intraprendere per quello che riguarda lo script. Il batterista Roger Taylor ha spiegato come servirebbe un approccio geniale. Il primo pensiero è quello di una pellicola ancor più incentrata su Freddie Mercury, che possa mostrare il privato attraverso una storia delineata da chi lo ha conosciuto davvero.

Non si hanno conferme sulla trama ma non mancano gli scenari papabili:

Sguardo puntato sugli ultimi anni di vita di Freddie Mercury. C’è ancora tanto da dire dopo il Live Aid del 1985, che il biopic pare suggerire come ultimo atto della band e del cantante. In questo caso si andrebbe dal 1986 al 1991. Vi sarebbero numerosi episodi molto rilevanti, a partire dal concerto in cui dovette scendere dal palco in preda ai dolori. Al tempo non sapeva ancora di aver contratto l’HIV. Se questa fosse la direzione prescelta, si andrebbe incontro a un dramma dall’enorme impatto. Quegli anni furono una corsa contro il tempo, con Mercury impegnato a incidere quanta più musica possibile con il restante delle sue forze. A ciò si aggiunge una lotta contro i tabloid per tutelare la sua privacy.

Spunto decisamente differente sarebbe quello di mostrare il dietro le quinte delle session con altri grandi della musica mondiale. Basti pensare a David Bowie, con il quale nel 1981 venne creata Under Pressure. Una divertente parentesi sarebbe quella dell’incontro con Michael Jackson a Encino, in California. Due dei della musica e un lama. Una storia da raccontare. Come non citare il supergruppo con Elton John e Rod Stewart, che durò il tempo di una sbronza notturna. Avevano anche deciso il nome: Hair Nose And Teeth.

L’ultima possibilità, stando alle ipotesi per entusiasmare i fan, sarebbe quella di mostrare un Freddy Merury inedito, concentrandosi su Farrokh Bulsara, sulla sua breve vita a Zanzibar, il college britannico in India, le sue tante passioni e la vita giovanile in Gran Bretagna. Potrebbe essere una sorta di prequel, interrotto lì dove si avvia Bohemian Rhapsody.

