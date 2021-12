Chi è l’attore che interpreta il marito di Carla Fracci

Carla, chi interpreta lo storico marito della Fracci, Beppe Menegatti, nel film dedicato alla ballerina. Vediamo chi è Stefano Rossi Giordani.

Questa sera, in prima serata su Rai1, andrà in onda Carla, film biografico, diretto da Emanuele Imbucci, sulla vita di Carla Fracci, una delle più grandi ballerine di sempre. A prestare il volto alla storica danzatrice sarà Alessandra Mastronardi, mentre al suo fianco, nei panni dell’unico e grande amore della donna, Beppe Menegatti, ci sarà Stefano Rossi Giordani. Scopriamo tutto su di lui.

Carla, chi è Stefano Rossi Giordani

Stefano Rossi Giordani nasce il 8 ottobre 1989 a Rovereto, in provincia di Trento. Negli ultimi anni soprattutto è riuscito a ritagliarsi un ruolo molto importante nel mondo del cinema, apparendo in film di successo come L’uomo del labirinto, in cui l’attore ha condiviso il set con Tony Servillo e Dustin Hoffman, e Cosa sarà. Ora, rivedremo l’attore in Carla, nei panni di Beppe Menegatti.

Per quanto riguarda l’ambito privato, l’attore ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo, lasciando trapelare pochissime informazioni. Non sappiamo molto, quindi, sulla sua vita sentimentale, se sia single o fidanzato. L’attore è comunque molto attivo sui social, ma condivide soprattutto contenuti riguardanti la sua vita lavorativa, esternando poco della sua sfera privata.

Carla, il film

Stasera sarà quindi l’occasione per rivedere Stefano Rossi Giordani all’opera. Al suo fianco, ci sarà Alessandra Mastronardi, che presterà il volto a Carla Fracci, nel film che ripercorre la straordinaria vita e carriera di una delle più grandi artiste della storia italiana.

Questa sera ci sarà quindi una grande occasione per ripercorrere la carriera della donna, la cui vita ha avuto lo scorso 27 maggio, quando Carla Fracci è venuta a mancare dopo una strenua lotta contro un tumore, su cui la donna ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Al suo fianco c’è sempre stato Beppe Menegatti, il primo e unico grande amore della ballerina.

