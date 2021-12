Red Canzian moglie: chi è la nuova compagna e musa ispiratrice del famoso bassista dei Pooh?

Red Canzian, artista, composito e bassista dei Pooh, è sposato con Beatrice Niederwieser. Una figura fondamentale nella sua vita. Prima di sposarsi nel 2000 infatti, Red Canzian ha avuto una vita sentimentale molto movimentata, caratterizzata da storie d’amore anche con cantanti e attrici famose. Una vita passata all’insegna dei Pooh, gruppo in cui il bassista ha sostituito dal 1973 Riccardo Fogli che aveva optato per una carriera da solista. Il gruppo, che ha segnato cinquant’anni della musica italiana, si è sciolto definitivamente nel 2016. Conosciamo meglio Beatrice Niederwieser, moglie e musa ispiratrice di Red Canzian

Red Canzian moglie: chi è Beatrice Niederwieser

Beatrice Niederwieser è divenuta la Red Canzian nel 2000. I due si sono conosciuti a Corvara, una famosa località montana. Si sarebbero poi ritrovati grazie ad amici in comune facendo sbocciare l’amore. Red Canzian ha spesso raccontato come ha conosciuto la moglie Beatrice Niederwieser. La scintilla non è scoccata subito ma solo dieci anni dopo il loro primo incontro a Corvara. Da quel momento è diventata la sua musa ispiratrice.

La donna ha sempre avuto un profilo basso, discreto senza mai apparire molto. Tanti però gli scatti condivisi che li vedono assieme in momenti speciali. Tra questi anche le foto del matrimonio di Chiara Canzian e Sandro Cisolla, partner della figlia di Red nella vita e nel lavoro. Red Canzian e Beatrice Niederwieser hanno una figlia e un figlio nati da precedenti relazioni. Chiara Canzian, oggi chef, è figlia di Red Canzian e dell’ex moglie Delia Gualtiero. Philipp, batterista e compositore, è invece il figlio di Beatrice ed è in splendidi rapporti con Rad Canzian.

Chi è la figlia Chiara

Nata nel 1989 dal matrimonio poi finito con Delia Gualtiero, Chiara Canzian è la primogenita del bassista dei Pooh. Sposatisi nel 1986, i due si sono separati nel 1992, dopo aver condiviso il palco e lo studio di registrazione per lungo tempo. Si erano infatti conosciuti nel 1978, quando lui divenne il suo produttore di successo.

Chiara Canzian ha optato per tentare la carriera di cantante, per poi dedicarsi alla cucina: è una grande chef. La giovane si è poi sposata il 22 giugno 2019 con Sandro Cisolla, partner della ragazza anche nel lavoro.

