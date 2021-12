Presentatore X Factor 2021: tutto su Ludovico Tersigni e la finale

Stasera andrà in onda l’attesissima finale di X Factor 2021: scopriamo tutto sulla serata e sul presentatore del programma: Ludovico Tersigni.

Finalmente ci siamo: stasera andrà in onda l’atto conclusivo di X Factor 2021, la finale che suggellerà il vincitore del talent musicale. A presentare la serata c’è naturalmente Ludovico Tersigni, il volto di questa edizione di X Factor: scopriamo tutto su di lui e sulla finale.

X Factor: chi è Ludovico Tersigni

Classe 1995, Ludovico Tersigni coltiva sin da piccolo le sue due grandi passioni: la recitazione e la musica. L’esordio al cinema risale al 2014, con Arance e Martello di Diego Bianchi. Dopo alcuni ruoli tra cinema e televisione, la consacrazione arriva grazie alla partecipazione a SKAM Italia, nel ruolo di Giovanni Garau.

Dopo SKAM, l’attore partecipa anche a un’altra serie Netflix di successo, Summertime e dopo aver visto la sua carriera da attore spiccare il volo, ha intrapreso anche quella da conduttore, alla guida di X Factor 2021 dopo l’addio di Alessandro Cattelan.

X Factor 2021: la finale

L’attesissima finale di stasera vedrà sfidarsi i 4 finalisti: Baltimora, i Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA. I quattro si sfideranno in tre manches, alla fine di ognuna delle quali il concorrente meno votato verrà eliminato. Nella prima i finalisti si esibiranno con i loro giudici, nella seconda eseguiranno un medley delle canzoni portate finora in scena e nella terza e ultima i due rimasti sfodereranno i propri cavalli di battaglia.

La finale, visibile sia su Sky Uno che in chiaro su TV8, vedrà anche ospiti d’eccezione come i Coldplay e i Maneskin, pronti ad arricchire questa serata con le loro esibizioni. La finalissima si svolgerà al MediolanumForum di Assago e sarà un appuntamento da non perdere per conoscere chi sarà il nuovo campione del talent show musicale che si conferma sempre di più una grande fucina di talenti.

