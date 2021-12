Sergio Muniz chi è la compagna Morena e mamma del figlio Yari

Tornato sulle scene con Mamma Mia al Teatro Sistina, Sergio Muniz, attore e vincitore della seconda edizione de L’isola dei famosi, ha rivoluzionato la sua vita grazie alla compagna Morena e al figlio Yari

Si chiama Morena Firpo la compagna del noto attore spagnolo Sergio Muniz. La donna ha anche dato alla luce il primo figlio dell’attore: Yuri. Scopriamo tutto quanto quindi sulla donna che ha conquistato il cuore dell’artista iberico.

Sergio Muniz, chi è la compagna

Morena Firpo nasce a Genova il 6 ottobre 1984. Sin da giovane inizia a girare il mondo, abbinando anche gli studi alla sua passione. Si laurea infatti in lingue e traduzione, praticando il russo, l’inglese e lo spagnolo. Grazie alle sue conoscenze inizia a girare il mondo, intraprendendo quel percorso di scoperta e crescita personale che è alla base della sua personalità. Durante i viaggi si avvicina infatti alla disciplina dello Yoga, pratica che finirà per diventare la parte essenziale della sua vita.

Dopo aver intrapreso un master di specializzazione a Venezia e aver lavorato a Milano allo IED, Morena decide di inseguire la propria passione recandosi in India per studiare tutti i segreti dello Yoga. Tornata in Italia, la donna si concentra totalmente su questa disciplina, diventando un’insegnante molto affermata e un punto di riferimento nel mondo dello Yoga in Italia.

Sergio Muniz e Morena Firpo: la storia d’amore

I due si sono conosciuti nel 2016, uniti dalla passione per lo Yoga e per la musica. Hanno intrapreso una relazione, la donna è stata accanto all’uomo in un periodo per lui molto difficile, dopo il divorzio che gli ha causato un difficile momento di crisi. I due si sono conosciuti proprio in uno Yoga day e da lì non si sono più lasciati.

Lo scorso gennaio, la coppia ha anche avuto un figlio, Yuri, il frutto del loro amore che col tempo rimane sempre forte e intenso.

