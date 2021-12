Lulù Selassie, chi è il padre in galera, erede di una stirpe reale

Lulù Selassie, chi è il padre della principessa concorrente del GF Vip e la sua discendenza reale: scopriamo tutti i dettagli.

Tra le protagoniste dell’attuale edizione del GF Vip c’è sicuramente Lulù Selassie, entrata nella casa insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Le tre sono delle principesse, discendenti dell’ultimo imperatore etiope, deposto ormai negli anni 70. Le tre sono entrate come un uragano nella casa e la curiosità intorno alla loro vicenda familiare è subito cresciuta a dismisura. Nonostante il titolo nobiliare sia ormai poco più che simbolico, le tre sono comunque ricchissime e conducono una vita da vere principesse. Tuttavia, nel loro retaggio familiare ci sono anche delle ombre, rappresentate dalla figura del padre. Scopriamo tutti i dettagli.

Lulù Selassie, chi è il padre

Giulio Bissari, conosciuto come Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, è il padre delle tre ragazze e nelle ultime settimane è finito al centro di una vera e propria inchiesta. Secondo Oggi, l’uomo non sarebbe un discendente dell’antica famiglia reale etiope, bensì un giardiniere che lavorava a palazzo e che, al ritorno in Italia, avrebbe convinto i discendenti della famiglia Hailé Selassie a firmargli un documento che lo inserisse nella discendenza.

Un fatto che, se confermato, cancellerebbe di fatto la discendenza imperiale delle ragazze. A riguardo, però, Jessica ha raccontato che il padre in realtà ha cambiato nome per salvarsi la vita dopo essere scappato dall’Etiopia in seguito allo scoppio della rivoluzione che spodestò il bisnonno.

Non finiscono qui però le vicende controverse del padre delle tre ragazze, che si trova in carcere in Svizzera, a Lugano, con l’accusa di truffa. Una situazione che però non ha inclinato il rapporto tra l’uomo e le figlie, che si sono dette comunque orgogliose e legate al padre, indipendentemente da quali possano essere il suo passato o le sue vicende personali.

