Giornalista, conduttrice, scrittrice e, in generale, uno dei personaggi pubblici più noti d’Italia. Ecco chi è Selvaggia Lucarelli, che a Oggi è un altro giorno ha presentato il suo libro Crepacuore. Storia di una dipendenza affettiva.

Selvaggia Lucarelli ha trovato il coraggio di parlare di un periodo nero della sua vita. È stata una dipendente affettiva e nel suo libro Crepacuore spiega quali sono i segnali cui fare attenzione. Una guida per gli altri, ponendo la propria storia personale come monito.

Selvaggia Lucarelli ex amori

Una vita sentimentale ricca di alti e bassi, quella di Selvaggia Lucarelli. Per quanto riguarda le relazioni di dominio pubblico, nel 2003 conobbe Laerte Pappalardo, figlio del celebre cantante Adriano. Tra i due scattò il colpo di fulmine, che li portò alle nozze l’anno dopo. Il primo approccio è avvenuto nello studio dell’Isola dei Famosi, dove lui era ospite per sostenere il padre concorrente. Nel 2005 è nato Leon, loro unico figlio. Una storia conclusasi nel 2007, anno in cui si sono separati. Da lì ha avuto inizio una lunga battaglia legale, anche se oggi i rapporti paiono buoni.

Svariate storie nel corso degli anni, da Giuseppe Cruciani ad Andrea Scanzi, fino alla tanto discussa breve frequentazione con Morgan, con il quale oggi i rapporti sono pessimi. Per un lungo periodo pare essere stata legata sentimentalmente anche a Max Giusti.

Nel 2014, invece, è stata al fianco di Davide Di Noi, di ben 16 anni più giovane di lei. Da lui è poi passata a Guido Martinetti, giovane imprenditore. Anche lui molto più giovane di lei. Una scelta saggia, col senno di poi. Ecco infatti le sue parole in merito: “Ho avuto due esperienze con ragazzi di 15 anni meno di me e posso dire che sono state le migliori. Le più felici. Le più genuine. Quelle in cui mi sono sentita più amata, desiderata, corteggiata”.

Selvaggia Lucarelli fidanzato

Il matrimonio non sembra essere un pensiero ricorrente nella mente di Selvaggia Lucarelli, impegnatissima col proprio lavoro e nella cura di suo figlio Leon. Ciò che pare cercare è serenità e al fianco di un compagno più giovane sembra riuscirci alquanto bene.

Anche il suo attuale fidanzato, lo chef Lorenzo Biagiarelli, si potrebbe definire un toy-boy, unicamente per la differenza d’età. La loro è però una storia d’amore vera e propria. Lui è noto per essere lo chef di noti programmi televisivi come È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Selvaggia Lucarelli Crepacuore

Nel suo libro ha avuto modo di affrontare con dovizia di particolari i cinque anni di dipendenza affettiva vissuti dopo la fine del matrimonio con Laerte Pappalardo. Una storia terribile che ha coinvolto inevitabilmente suo figlio Leon, che al tempo aveva poco più di 2 anni. Per riprendersi ci ha messo 4 anni e oggi riesce a perdonarsi.

In tanti hanno ipotizzato nomi ma quello vero non è mai spuntato fuori, per volere della diretta interessata: “È cominciata quando lui era piccolissimo, aveva 2 anni e mezzo, tutta la prima parte l’ha rimossa. Ricorda la casa come un po’ la casa dell’orrore, dove dormiva nel sottoscala perché non doveva rovinare l’estetica di quest’uomo, il fatto che non potesse sporcare. Ancora oggi se gli cade un pezzo di pane per terra per istinto chiede scusa. Secondo me è una eredità di quel periodo in cui tutti vivevamo nel terrore”.

Ha spiegato d’essersi infine perdonata: “Mi faccio una carezza perché so che ero malata e allo stesso tempo mi faccio un po’ pena. Il libro non assolve me incolpando lui perché nelle dipendenze affettive c’è una complicità. Mi è mancato tanto l’amore che accoglie e abbraccia e ho cercato disperatamente qualcuno che me lo restituisse. Raccontare di essere stati così deboli, così in balìa di qualcuno è difficile soprattutto, come nel mio caso, quando coinvolgi anche dei bambini”.