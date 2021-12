Un Professore anticipazioni ultima puntata: svelato il dramma di Dante

Un Professore, le anticipazioni sulle ultime due puntate che andranno in scena nella prossima settimana: scopriamo cosa ci aspetta.

Ci siamo quasi: ieri sera sono andate in onda le puntate numero 9 e 10 di Un professore e giovedì prossimo, 16 dicembre, andranno in scena i due episodi che andranno a concludere la serie che vede protagonista Alessandro Gassman nei panni del professore Dante Balestra. Vediamo, dunque, cosa ci aspetta nel prossimo, e ultimo, appuntamento con la fiction di Rai1.

LEGGI ANCHE: Chi è Manuel di Un Professore, figlio di Anita

Un professore: le anticipazioni

Al centro delle ultime due puntate ci sarà il dramma che ha segnato la vita di Dante, che l’uomo si trova a dover affrontare di nuovo, ma stavolta con l’aiuto di Anita. Gli ultimi due episodi, intitolati Rousseau e Nietzsche, porranno al loro centro la vicenda che vede coinvolti Manuel e Simone, mentre Dante viene a scoprire che il figlio lavora per il criminale Sbarra e cercherà in ogni modo di impedirgli di compiere errori fatali.

Tuttavia, qualcosa di tragico accadrà comunque: Simone resterà vittima di un incidente e Dante rivivrà così il proprio dramma: la morte del fratello gemello di Simone, Jacopo. Stavolta, però, Dante potrà affrontare questa situazione con la vicinanza di Anita, incontrata proprio la notte dell’incidente di Jacopo.

LEGGI ANCHE: Un Professore: dov’è stato girato

Un professore, dove vedere le ultime due puntate

L’appuntamento con gli episodi finali della fiction andranno in scena giovedì 16 dicembre, in prima serata su Rai1. Le puntate saranno visibili anche in streaming, sull’applicazione di Rai Play, disponibile sia per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per smart tv, così da vedere comodamente la fiction in televisione.

Per accedere a Rai Play è sufficiente iscriversi all’applicazione, che è completamente gratuita. Le puntate sono visibili in qualsiasi momento dall’applicazione, possono anche essere scaricate e viste senza bisogno di connessione a internet.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI