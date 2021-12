Dopo l’annuncio del prolungamento del Grande Fratello VIP da dicembre a marzo, i concorrenti hanno deciso se restare o abbandonare il gioco. Scopriamo chi ha rinunciato alla partecipazione e ha lasciato la Casa

Il grande successo del Grande Fratello VIP ha spinto la produzione a prolungare il reality. Non più a dicembre, la Casa sarà aperta fino al 14 marzo. Tutti i VIP hanno potuto parlare con i propri parenti per capire se rinunciare alla partecipazione o continuare l’avventura. Una scelta ben precisa dell’organizzazione che ha permesso a tutti di scegliere il proprio destino. Scopriamo chi ha lasciato la casa e perché.

Grande Fratello VIP chi ha lasciato la Casa

Alfonso Signorini ha diviso il gruppo dei concorrenti che per primi sono entrati nella Casa in due gruppi. Il primo gruppo ha manifestato la sua intenzione di restare o lasciare nella puntata di lunedì 13 dicembre, mentre gli altri decideranno nella puntata di venerdì 17 dicembre. Il primo concorrente ad esprimere la propria scelta è stata Manuel Bortuzzo che ha deciso di proseguire la sua avventura al Grande Fratello VIP e di non abbandonare la Casa. Decisivi anche gli sviluppi della sua relazione con Lulù che da qualche giorno è ormai sempre più solida.

Anche Katia Ricciarelli ha deciso di restare nella Casa “per divertirmi ancora un po'” ha dichiarato il soprano. Successivamente è toccato a Lulù Selassie fare la sua scelta e anche lei ha deciso di continuare la sua avventura al Grande Fratello VIP. Ad uscire dalla Casa del Grande Fratello è Alex Belli, non per sua scelta. L’attore ha infranto i protocolli anti Covid avvicinandosi alla moglie Delia Duran durante un confronto. Questo gesto ha determinato la squalifica e di conseguenza l’eliminazione di Alex Belli.

Francesca Cipriani ha lasciato il Grande Fratello VIP

Miriana Trevisan ha dedicato la sua scelta al figlio confermando la volontà di restare nella Casa. Gianmaria Antinolfi, impegnato in una storia con Sophie, ha deciso di continuare la sua avventura al Grande Fratello VIP. Alla domanda di Alfonso Signorini, Francesca Cipriani ha deciso di lasciare la Casa per motivi di salute. La showgirl ha precisato di dover fare dei controlli già previsti da tempo e che deve necessariamente abbandonare il reality. Grazie al supporto del marito e della figlia, Carmen Russo ha deciso di restare nella Casa. Infine anche Giucas Casella ha confermato la sua volontà di continuare l’avventura del GF VIP.

