Sabato, domenica e lunedì: trama, cast e come finisce

Sergio Castellitto torna a recitare in un film tratto da un’opera di Eduardo De Filippo. Dopo aver interpretato Luca Cupiello in Natale in casa Cupiello, si propone in quelli di Peppino Priore in Sabato, domenica e lunedì.

Stasera, martedì 14 dicembre 2021, andrà in onda Sabato, domenica e lunedì in prima serata alle ore 21.25 su Rai 1. Ecco trama e cast del film tratto dall’opera di Eduardo De Filippo e come finisce la pellicola.

Sabato, domenica e lunedì trama e cast

Peppino Priore e sua moglie Rosa sono sposati da più di 30 anni. La trama si svolge in un solo fine settimana. Al sabato Rosa inizia a preparare il suo famoso ragù, avendo al fianco Peppino che non farà altro che rimproverarla per ogni singola cosa.

L’uomo se la prenderà inoltre con la figlia Giulianella, che litigherà con il fidanzato. Contrasto anche con il figlio, pronto a confidarsi col nonno, ignorando i suoi suggerimenti, fino ad arrivare alla zia Menè, pronta a tormentare il figlio con inutili cure mediche.

Il nervosismo domina sovrano in casa. In questo clima la signora Priore accetterà volentieri i complimenti del vicino di casa, il ragioniere Luigi Iannello, invitato con la moglie al pranzo di domenica. Un pomeriggio che nessuno di loro dimenticherà.

Ecco il cast di Sabato, domenica e lunedì:

Sergio Castellitto: Peppino Priore

Fabrizia Sacchi: Rosa Priore

Giampaolo Fabrizio: Luigi Iannello

Maria Rosaria Omaggio: Zia Memè

Maria Vera Ratti: Giulianella

Liliana Bottone: Pietra

Tony Laudadio: Raffaele

Adriano Pantaleo: Federico

Gianluca De Gennaro: Roberto

Margherita Laterza: Maria Carolina

Giulia Pica: Virginia

Ginestra Paladino: Elena Iannello

Sabato, domenica e lunedì come finisce

Al pranzo della domenica Peppino è infastidito dall’atteggiamento del ragioniere, arrivando ad accusare lui e sua moglie di avere una tresca. Ciò non provoca altro che mortificare l’ospite e far sentire male sua moglie. Tutto ciò è frutto delle incomprensioni che si sono accumulate, rovinando il rapporto di coppia. La donna viene colta da un lieve malore.

Peppino è sconsolato per aver causare il malessere della moglie. Si sente incompreso da tutti. La domenica si conclude nella totale mestizia. Il lunedì la famiglia, decisamente più serena, riflette su quanto accaduto il giorno prima. Tutti capiscono il motivo che ha scaturito la follia del giorno prima. Alla base del litigio c’è l’amore che la coppia prova ancora dopo tanti anni. Marito e moglie si dicono finalmente quello che hanno tenuto nascosto per tutto questo tempo. Un chiarimento che fa rinascere il ricordo del loro amore, che li tiene ancora uniti.