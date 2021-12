Chi è Bais cantante di Sanremo Giovani 2021

Bais, chi è il cantante che prende parte alla finale di Sanremo Giovani 2021 con la canzone Che fine mi fai: scopriamo tutto quanto.

Questa sera andrà in onda l’attesissima finale di Sanremo Giovani 2021. Tra i 12 finalisti che si contenderanno i due posti in gara nella categoria Big del Festival c’è anche Bais. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sul cantante.

Sanremo Giovani 2021: chi è Bais

Luca Zambelli Bais è nato nel 1993 a Udine, crescendo a Bassano del Grappa. Si è poi trasferito a Milano per inseguire il sogno di diventare un cantante, facendosi strada nella scena indie-pop con alcuni singoli come Milano, Apnea e Vudù. A Sanremo Giovani presenta il brano Che fine mi fai, con l’obiettivo di far decollare definitivamente la sua carriera.

Che fine mi fai di Bais: il testo

Torni mai, torni mai

Indietro nel tempo

Con lo sguardo fisso

Tanto sai non ci vai mai a letto

Stanotte, stanotte

Non lo sai, non lo sai

Di cosa sono fatto io

Dopo un altro addio

Credere ancora a te

Sai che non mi conviene mica

Sei contromano

Ti schianti poi mi dici piano

Sfuggi di mano

Urli come un gabbiano, piano

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Fare

Che ti venderai

Che ti venderai

Che ti venderai

Il cane

Dormi mai, dormi mai

In piedi sul letto

Si ma fammi un fischio

Credere ancora a noi due

È una bella fatica

Sei contromano

Ti schianti poi mi dici piano

Sfuggi di mano

Urli come un gabbiano, piano

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Fare

Che ti venderai

Che ti venderai

Che ti venderai

Il cane

Sei contromano

Ti schianti poi mi dici piano

Sfuggi di mano

E urli come un gabbiano, piano

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Che fine mi fai

Fare

Che ti venderai

Che ti venderai

Che ti venderai

Il cane

