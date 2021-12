Chi è Esseho cantante di Sanremo Giovani 2021

Esseho, chi è il cantante che prende parte alla finale di Sanremo Giovani 2021 con la canzone Arianna: scopriamo tutto quanto.

Questa sera andrà in onda l’attesissima finale di Sanremo Giovani 2021. Tra i 12 finalisti che si contenderanno i due posti in gara nella categoria Big del Festival c’è anche Esseho. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sul cantante.

Sanremo Giovani 2021: chi è Esseho

Matteo Montalesi, in arte Esseho, è un cantautore romano nato nel 1997. Il suo esordio risale al 2020, col singolo Bambi, prodotto insieme a grandi protagonisti della scena musicale come Niccolò Contessa e Sine. Il singolo lancia la carriera di Esseho, che l’11 giugno pubblica anche il suo primo disco, Aspartame, che contiene i singoli di successo Costellazioni e Michelle, che finiscono anche nella colonna sonora della serie Netflix Summertime.

Ora, Esseho punta alla consacrazione a Sanremo Giovani, con la speranza di conquistare un posto tra i big in gara al Festival.

Arianna di Esseho: il testo

Troppi baci che scordi

Sei come me

E ora sento che soffri

Se riuscissi a fidarmi

Giuro mi porti in alto

Che quasi sfioro gli aironi

Mi svuoti i polmoni

Mi smuovi gli ormoni

Odio certe situazioni

Vorrei di più

E tu sei brava a far finta di niente

E mezzo bacio non vuol dire per sempre

Ma certe labbra rimangono impresse, oh

Ma dimmi come fai

Mi strappi gli occhi col sorriso, Arianna

Fammi quello che vuoi

Se spari al petto senza mira, sei pazza

E io ancora “no”, e tu quanti “ma”

È troppo piccola per due questa città

È così fragile il filo, Arianna

Sei così brava a vestirti

Quanto ti spoglierei

Tu che non riesci a capirmi

Quanto di scoprirei

Hai dentro i diavoli

Mi parli degli altri, divento matto, sì

I sensi di colpa hanno i tentacoli

Siamo fragili cristalli

I baci aprono le ferite nascoste, distanti

Ma tu sei brava a lasciarmi per sempre

E mezzo bacio non vuol dire niente

Ma certe labbra rimangono impresse, oh

Ma dimmi come fai

Mi strappi gli occhi col sorriso, Arianna

Fammi quello che vuoi

Se spari al pezzo senza mira, sei pazza

E io ancora “no”, e tu quanti “ma”

È troppo piccola per due questa città

È così fragile il filo, Arianna

E ancora, e ancora

Tanto tu non mi basti mai

Ancora, ancora, ancora

Mi si spezza il fiato

Dimmi come fai (dimmi come fai)

Dimmi come fai (dimmi come fai)

Dimmi come fai

Mi strappi gli occhi col sorriso, Arianna

È così fragile il filo, Arianna

