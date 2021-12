Chi è Yuman cantante di Sanremo Giovani 2021

Yuman, chi è il cantante che prende parte alla finale di Sanremo Giovani 2021 con la canzone Mille notti: scopriamo tutto quanto.

Questa sera andrà in onda l’attesissima finale di Sanremo Giovani 2021. Tra i 12 finalisti che si contenderanno i due posti in gara nella categoria Big del Festival c’è anche Yuman. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sul cantante.

Sanremo Giovani 2021: chi è Yuman

Yuman è un giovane cantante romano, classe 1995, di origini capoverdiane da parte di padre. Da adolescente si appassiona alla musica e nel 2018 esce il suo primo brano, Twelve, che ottiene un discreto successo. L’anno successivo, YouTube lo inserisce tra le 10 promesse dell’anno e l’artista si ritaglia un buon seguito anche all’estero, soprattutto col brano I AM. Ora, Yumai proverà a imporsi anche in Italia con la partecipazione a Sanremo Giovani.

Mille notti di Yuman: il testo

Non mi spegnerai con i tuoi sbalzi d’umore

Non mi abbatterai solo con un pungo al cuore

Sono sempre io che ho smesso di ascoltarti

Da un po’ di anni ormai

Se cerco un senso è inutile

Perché se poi non c’è

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Avessi anche solo un’ora in più

Per spiegarti cosa voglio da te

Hai ragione tu, forse sono io che sto cambiando

Non ragiono più mentre ti fisso e mi domando:

“Cosa cresco a fare se poi finiamo ad essere simili io e te?”

Ma prova a darmi indizi utili per capire me e te

Per capire me e te, per capire me

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Avessi anche solo un’ora in più

Per spiegarti cosa voglio, cosa voglio da te

A me serve una medicina che sopprima il dolore

A me serve un [?] ed una sola motivazione

Per credere ancora in te, per credere ancora in te

Per poterti chiamare, per dire le cose che ora mi suonano

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

