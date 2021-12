Uomini e donne, Andrea Nicole e Ciprian rivelano se stanno insieme

Dopo la scelta arrivano le prime dichiarazioni di Andrea Nicole e Ciprian parlano della loro relazione e di cosa è accaduto dopo le polemiche in studio con Gianni e Tina

Andrea Nicole e Ciprian si sono resi protagonisti del Trono Classico. La tronista di Uomini e Donne ha infatti scelto il corteggiatore violando il regolamento: i due quando erano ancora nel programma hanno passato una notte insieme e si sono presentati in studio per rivelarlo. Hanno così lasciato il programma tra le polemica Gianni e Tina li hanno accusati di falsità. Maria De Filippi con la consueta classe che la contraddistingue ha parlato di comportamento poco corretto. Dopo la messa in onda della puntata della scelta i telespettatori si sono chiesti se Andrea Nicole e Ciprian stanno ancora insieme. A rivelarlo i diretti interessati a Witty.

Andrea Nicole e Ciprian stanno insieme

È arrivata dunque la conferma, sì Andrea Nicole e Ciprian stanno ancora insieme dopo la scelta che si è registrata circa 20 giorni fa. Hanno atteso la messa in onda della puntata per ufficializzare di essere una coppia. Con il motto “Finalmente noi” si sono mostrati felici ed innamorati, vanno d’accordissimo e la relazione procede a gonfie vele. Emozionata Andrea Nicole ha dichiarato dopo la scelta che si è avverato il senso del programma di Uomini e Donne: trovare l’amore e lei ha detto di averlo trovato. La rivelazione su Andrea Nicole e Ciprian che stanno insieme è stata suggellata dai due con un bel bacio.

