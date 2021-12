Uomini e Donne, Anticipazioni Andrea Nicole, ha scelto in lacrime, quante accuse! AGGIORNAMENTO

Uomini e Donne, gli aggiornamenti sull’attesissima scelta di Andrea Nicole: vediamo tutte quante le anticipazioni a riguardo.

La scelta di Andrea Nicole domina l’attenzione degli spettatori di Uomini e Donne. La tronista sta per completare il proprio percorso all’interno del dating show, arrivando finalmente alla tanto agognata scelta tra Ciprian e Alessandro. A tal riguardo, noi della redazione di Contrataque vi abbiamo già dato notizia della scelta di Andrea Nicole, come da anticipazioni su Instagram di Lorenzo Pugnaloni, ma emergono dalle anticipazioni ulteriori dettagli sulla scelta della donna. Scopriamo tutto ciò che sappiamo.

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla scelta di Andrea Nicole

Andrea Nicole sarà l’assoluta protagonista della puntata odierna di Uomini e Donne. Vi abbiamo raccontato di come la donna abbia scelto Ciprian, con un atteggiamento che però ha provocato tantissime reazioni e accuse. La donna infatti non ha effettuato una scelta classica, ma l’ha fatta lontana dai riflettori, presentandosi direttamente in studio con Ciprian per annunciare la decisione, senza dire nulla alla redazione.

Questa situazione ha provocato la forte delusione di Maria De Filippi, tale da non esternare nemmeno la sua rabbia. Rabbia che invece non è stata nascosta da Gianni Sperti, fortemente contrariato dalle modalità con cui è avvenuta la scelta e che ha accusato la coppia di falsità, dicendo a Nicole Andrea di non essere degna del trono.

La donna, colpita dalle accuse, è scoppiata in lacrime, ma al dibattito si unisce anche Alessandro, fortemente amareggiato dal comportamento di entrambi. Insomma, il trono di Andrea Nicole si appresta a giungere alla propria conclusione in un modo molto controverso, a dispetto di un percorso che comunque è stato sempre limpido e lineare. La donna si è mostrata sempre attanagliata dai dubbi e dall’incertezza, ma nessuno si aspettava un epilogo del genere e la delusione dello studio ne è la dimostrazione.

