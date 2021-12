Chi è Alessandro Basciano concorrente GF VIP: fidanzata, età

Alessandro Basciano, chi è il nuovo concorrente che questa sera farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: scopriamo tutto su di lui e sulla sua vita privata.

Appuntamento molto importante quello di stasera con il Grande Fratello Vip. Ad arricchire quella che è destinata a essere l’edizione più lunga di sempre del programma, con la finale spostata a marzo, ci saranno ben tre nuovi concorrenti, tra cui Alessandro Basciano, un volto noto nell’ambiente dei reality show. Scopriamo dunque tutto quanto su di lui e sui dettagli della sua vita privata.

Chi è Alessandro Basciano

Alessandro Basciano nasce a Genova nel giugno 1989. Prima di fare il proprio ingresso nel mondo dello spettacolo, Alessandro coltiva la sua grande passione, occupandosi di rivendita di auto, poi inizia a lavorare come modello e ottiene la notorietà grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne.

Nel dating show di Maria De Filippi il ragazzo entra per corteggiare la tronista Giulia Quattrociocche, ma il suo approccio con la ragazza non va a buon fine. Nel 2020 il ragazzo torna in televisione, tra i single di Temptation Island, stringendo un rapporto stretto con Valeria Liberati. Ora, per Alessandro Basciano è pronta una nuova esperienza in un reality show.

Alessandro Basciano: la vita privata

Nel 2016, Alessandro è diventato papà del piccolo Nicolò, nato dalla relazione con Clementina Deriu. Naturalmente, quella relazione non è andata a buon fine, come testimonia l’ingresso del ragazzo a Uomini e Donne, ma come detto nemmeno il tentativo di corteggiare Giulia Quattrociocche è andato bene.

Nella primavera 2021, Basciano ha avuto una relazione con la modella Erjona Sulejmani, divenuta celebre per la sua storia con l’ex calciatore del Napoli Blerim Dzemaili. Tuttavia, la loro storia è terminata, per volere della ragazza, a settembre.

