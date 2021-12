Federica Calemme è la nuova concorrente del GF VIP. Non ha mai rinnegato le sue origini. Scopriamo chi è e se ha un fidanzato

A sorpresa sul profilo Instagram del GF VIP sono stati annunciati i concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia nella puntata di venerdì 17 dicembre. Oltre a Eva Grimaldi, una nuova concorrente è Federica Calemme “bellissima” scopriamo chi è la gieffina che farà sicuramente battere il cuore dei telespettatori.

Chi è Federica Calemme, origini

Federica Calemme è di origini campane. È nata a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ed ha 26 anni di età. Anche i genitori sono napoletani e fin dall’inizio, in particolare papà Salvatore, hanno supportato la sua carriera. Non conosciamo che lavoro fanno i genitori di Federica. Le origini della nuova concorrente del GF VIP sono state spesso oggetto di attenzione. La stessa Federica Calemme ha giocato spesso sui suoi bellissimi tratti pubblicando su Instagram ad esempio la canzone “Occhi da Orientale” di Daniele Silvestri. In realtà Federica Calemme, come detto in precedenza, ha origini campane.

La nuova concorrente del Grande Fratello VIP ha un passato nel mondo della moda. Ha esordito agli inizi della sua carriera come modella e fotomodella, posando e sfilando per diversi marchi. Ha iniziato all’età di 13 anni e dopo aver interrotto la carriera perché troppo piccola, si è candidata a “Miss Italia” raggiunta la maggiore età. Grazie al concorso di bellezza, ha conquistato il premio Miss Tv Sorrisi e Canzoni per poi selezionata come valletta in diversi programmi TV.

Federica Calemme è stata professoressa alla trasmissione “L’Eredità” tra il 2019 e il 2020, inoltre ha partecipato al programma “Ciao Darwin” condotto da Paolo Bonolis. Successivamente è entrata nel cast di “Stasera tutto è possibile”, programma Rai che vede al timone Stefano De Martino. La gieffina ha inoltre partecipato al video “M’ Manc” grande successo di Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta.

Federica Calemme fidanzato

Federica Calemme è molto riservata sulla sua vita privata. Non ci sono conferme se è fidanzata o no. Secondo indiscrezioni non ufficiali, il fidanzato della modella dovrebbe essere il dj di origini partenopee Mario Agliata. Si sono conosciuti nel mondo dei locali quando lei era giovanissima per poi fidanzarsi da circa quattro anni. Federica Calemme e il presunto fidanzato Mario Agliata erano a Barcellona quando è avvenuto l’attentato sulla Rambla. La stessa nuova concorrente del GF VIP aveva raccontato ad AdnKronos la sua esperienza “Il tempo di fare un passo ed è scoppiato l’inferno”. Un’esperienza che ha segnato la sua vita.

