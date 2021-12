Eva Grimaldi chi è la moglie della concorrente GF VIP

Eva Grimaldi, chi è la moglie dell’attrice, la nota politica e attivista per i diritti della comunità LGBTQ Imma Battaglia, nota anche come la sorella dei Pooh: scopriamo tutto su di lei.

Tra i nuovi concorrenti che faranno il loro ingresso stasera nella casa del Grande Fratello Vip c’è Eva Grimaldi: scopriamo chi è la moglie dell’attrice, la nota politica Imma Battaglia.

Eva Grimaldi: chi è la moglie Imma Battaglia

Dopo la separazione dal marito Fabrizio Ambroso, Eva Grimaldi ha intrapreso una relazione con Imma Battaglia, con cui si è sposata civilmente nel maggio 2019. La nuova moglie dell’attrice è una grande figura di riferimento nella comunità LGBTQ. Nata a Napoli nel 1960, da ragazza nasconde la propria identità sessuale, per poi accettarla in pieno e diventare una paladina della comunità omosessuale.

Dagli anni ’90 inizia il suo forte impegno: nel 1994 organizza, insieme a Vladimir Luxuria, il primo Gay Pride italiano. Poi prova a intraprendere anche la carriera politica, sempre con l’obiettivo di difendere i diritti della comunità LGBTQ, anche se il suo partito, Sinistra e Libertà, non riesce a raggiungere la soglia per accedere al parlamento europeo. Nel frattempo, scrive sulla versione italiana dell’Huffington Post e continua nel proprio attivismo.

Imma Battaglia spesso è stata associata ai Pooh, in quanto condivide il cognome col celebre componente del gruppo: Dodi Battaglia. Tuttavia, i due non hanno alcun legame di parentela, per cui la “sorella dei Pooh”, com’è stata spesso chiamata, in realtà non c’entra nulla col celebre gruppo musicale.

Imma Battaglia è legata sentimentalmente a Eva Grimaldi dal 2010, ma le due sono uscite allo scoperto solo nel 2017, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, per poi sposarsi civilmente nel maggio 2019.

