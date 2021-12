Chi è Leonardo di Uomini e Donne, ha baciato Gemma

Leonardo di Uomini e Donne, scopriamo chi è il cavaliere protagonista del trono over del dating show di Canale 5 e la sua storia con Gemma: c’è anche un bacio di mezzo!

Tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è il cavaliere Leonardo Bozzetti, entrato nel programma per conquistare il cuore di una delle dame storiche del parterre: Gemma Galgani. Scopriamo tutto su di lui e sulla loro frequentazione.

Uomini e Donne, chi è Leonardo

Leonardo Bozzetti ha 68 anni, viene da Milano ed è entrato a Uomini e Donne per conquistare Gemma Galgani, una delle dame ormai storiche del programma. L’uomo è nato nel comune milanese di Sesto San Giovanni, ha studiato all’Università Cattolica di Milano e lavora per una società di birra.

Nella sua vita, Leonardo è stato sposato e ha anche una figlia. Si sa pochissimo però della ex moglie e dei motivi che hanno portato alla fine del matrimonio, magari nel corso delle puntate uscirà fuori qualche dettaglio in più, magari raccontato proprio dal cavaliere. Nel proprio tempo libero, Leonardo ama fare sport, infatti si allena tutto il giorno, e in particolare adora fare lunghe passeggiate a cavallo.

Uomini e Donne, la storia tra Leonardo e Gemma

Come detto, Leonardo Bozzetti è entrato nel programma per corteggiare Gemma Galgani e per ora sta riuscendo nel proprio intento. La loro conoscenza sta procedendo spedita e secondo le anticipazioni nella puntata odierna potremo anche vedere un bacio tra il cavaliere e la dama. Una notizia che però non allieterà tutto lo studio, con Tina Cipollari che criticherà fortemente la donna, accusandola di gettarsi troppo presto nella relazione col cavaliere, col rischio di rimanerne fortemente delusa come successo praticamente in tutte le altre occasioni.

