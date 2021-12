Uomini e Donne, chi ha scelto Roberta: scelta choc!

Finalmente ci siamo: la tronista Roberta ha scelto e la sua decisione è decisamente sorprendente: vediamo tutto quello che è successo.

Arriva a compimento anche il percorso di un’altra delle grandi protagoniste del trono classico di Uomini e Donne. La tronista romana, Roberta Ilaria Giusti, ha finalmente sciolto ogni nodo e ha fatto la sua scelta tra i due corteggiatori: Samuele Carniani e Luca Salatino.

Stando alle anticipazioni date da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la scelta della tronista alla fine è ricaduta su Samuele. Momenti ricchi di emozione, perché gli indizi andavano nella direzione di Luca, ma alla fine Roberta è tornata sui suoi passi.

Roberta, il percorso con Luca Salatino

Poco dopo il suo ingresso nel programma, Roberta ha iniziato a uscire con lo chef romano Luca Salatino, che da subito si è detta molto interessata alla donna. La conoscenza tra i due non è sempre andata sui giusti binari, c’è stata anche un’accesa discussione tra loro, ma ci sono stati anche dei momenti molto intensi e appassionanti.

Negli ultimi tempi, sembrava che Roberta fosse più vicina a Samuele, ma poi c’è stato un nuovo bacio con Luca che ha messo tutto quanto in discussione prima della tanto agognata scelta.

Roberta, il percorso con Samuele Carniani

Parallelamente alla conoscenza con Luca, Roberta ha frequentato anche Samuele, con un percorso simile. Anche tra loro ci sono stati momenti di forte passione e altri d’incertezza, prima della sorpresa finale, quando Roberta sembrava ormai molto vicina a Samuele, ma ha deciso di non uscire in esterna con lui e di baciare Luca, provocando la rabbia del ragazzo, che si è sentito profondamente deluso dal comportamento della ragazza. Eppure l’attrazione per Samuele è rimasta intatta nonostante questi avvenimenti prima dell’attesissima scelta.

Quando va in onda la scelta di Roberta

Dunque come detto la scelta di Roberta è ricaduta su Samuele. Quando va in onda la scelta non può essere detto con precisione. La messa in onda della puntata si farà di sicuro aspettare: verrà trasmessa tra una quindicina di giorni, quindi probabilmente dopo le feste.

