Tutto pronto per la prima serie TV di Ficarra e Picone, che proveranno a racchiudere la propria verve comica in più episodi. Una sorta di film ben più lungo del solito.

I fan di Ficarra e Picone attendono con ansia Incastrati, serie Netflix che farà il proprio debutto nel 2022. Ecco il trailer dello show del duo comico siciliano.

Incastrati trailer

L’ironia di Ficarra e Picone racchiusa in sei episodi. Per la prima volta il duo comico si cimenterà con una serie TV. Tutto ruoterà intorno a un crimine, affrontato alla loro maniera. I loro personaggi sono come sempre fuori dal mondo e stavolta dovranno fare i conti con la mafia, vivendo situazioni surreali, essendosi trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato.

Il trailer è un turbinio di battute ed emozioni. Ci si rende conto di come la verve comica del duo sia rimasta intatta, non scalfita dal differente medium.

Incastrati trama e cast

Due amici si ritrovano invischiati in qualche modo in un omicidio. Sono nel posto sbagliato al momento sbagliato e per questo sospettati. Provano a scappare dalla scena del crimine ma non combinano altro che guai. In un crescendo di eventi, si ritroveranno addirittura a fronteggiare la mafia. La loro esistenza passa così dall’essere incredibilmente piatta a rovinosamente avventurosa.

Ecco il cast di Incastrati:

Salvo Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Marianna di Martino: Agata Scalia

Anna Facella: Ester

Tony Sperandeo: Tonino Macaluso, detto Cosa inutile

Maurizio Marchetti: Portiere Martorana

Mary Cipolla: Signora Antonietta

Domenico Centamore: Don Lorenzo, detto Primo Sale

Sergio Friscia: Sergione

Quando esce Incastrati: dove vedere

Incastrati, la prima serie TV di Ficarra e Picone, farà il proprio esordio l’1 gennaio 2022. Chiunque volesse vedere i sei episodi dello show del duo comico potrà farlo attraverso il proprio account Netflix. Si può accedere al catalogo attraverso browser o app, via smartphone, tablet, notebook, computer e Smart TV.