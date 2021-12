Gomorra 5, chi ha ucciso Ciro e Genny: significato del finale

Attenzione spoiler: Gomorra 5 finisce con Ciro Di Marzio e Genny Savastano che vengono sparati sulla spiaggia. Chi è stato ad ucciderli?

Gomorra 5 ci ha tenuti per mesi con il fiato sospeso. Dopo anni di attesa finalmente l’ultima stagione targata Sky era pronta a decretare la fine sull’amicizia e l’odio tra i due grandi protagonisti della serie. Invece l’ultimo episodio della quinta stagione di Gomorra ha deluso le aspettative di chi sperava ci fosse una vera parola fine sulla serie. Perché la sensazione, nel vedere come finisce Gomorra 5, all’apparenza lascia perplessi perché non si vede nelle immagini chi ha ucciso Ciro Di Marzio e Genny Savastano, chi li ha sparati chiudendo la scena finale della serie cult.

LEGGI: Gomorra 5 come è finita la serie: Genny e Ciro fino alla fine

Gomorra 5, chi ha sparato a Ciro e Genny

Nessuno dei personaggi che conosciamo di Gomorra 5 ha sparato a Ciro e Genny perché non sono stati nemmeno inquadrati in nessuna scena. Eppure la risposta c’è. È proprio nessuno ciò che volevano gli sceneggiatori. Genny Savastano, figlio del re di Secondigliano, e Ciro Di Marzio, l’Immortale che è riuscito a distruggere il sistema camorristico al comando pur essendo figlio di nessuno, sono morti come gli ultimi soldati senza nome. Non è importante chi li abbia uccisi, Ciro e Genny sono morti perché hanno perso la loro battaglia.

Il significato del finale di Gomorra 5

Il significato del finale di Gomorra 5, a sorpresa, diventa così educativo: chi fa parte della camorra e quindi di Gomorra perde sempre. Perdono Ciro e Genny che vengono sparati da persone senza nome, perde Azzurra che per salvare il figlio Pietro perde suo marito, perde Donna Nunzia che nel cercare la sua vendetta decreta la fine del suo clan e perde O Munaciello che dà “infame” non ottiene altro che morire sotto i colpi di chi ha tradito per il potere, il tanto odiato Savastano. Il finale di Gomorra La Serie inoltre si rifà a come finisce Gomorra il film: i due protagonisti vengono attirati sulla spiaggia e uccisi. Proprio come Ciro e Genny.

