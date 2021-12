Quanto guadagnano Pio e Amedeo: il patrimonio da capogiro del duo comico

L’uno laureato l’altro diplomato, Pio e Amedeo hanno deciso di non lavorare in base ai loro studi e hanno sfondato nel mondo sello spettacolo guadagnato cifre elevate

Pio e Amedeo ne hanno fatti di sacrifici. Hanno sempre lavorato senza mai abbandonare gli studi, hanno infatti frequentato la stessa scuola: l’Istituto Superiore ‘Guglielmo Marconi’ di Foggia. Pio si è diplomato in ragioneria e Amedeo al al liceo scientifico. In seguito, Pio ha si è poi laureato in Scienze della Comunicazione.

Quanto guadagnano Pio e Amedeo

Il loro patrimonio agli inizi non è decollato, hanno intrapreso una lunga gavetta fatta di cabaret, tv locali e villaggi turistici da animatori. Quanto hanno guadagnato dal successo si evince dagli incassi del primo film che li ha consacrati “Amici come noi”: nel primo weekend di uscita è arrivato a guadagnare la cifra record di 1.275.272 euro. Ovviamente loro che sono protagonisti e sceneggiatori hanno diviso i guadagni con la casa di produzione della pellicola, un incasso complessivo di 2.276.000 euro.

Due anni dopo a Mediaset fanno il boom di ascolti con Emigratis, firmando ben tre edizioni. Nel 2019 partecipano al 69esimo Festival di Sanremo con un cachet segreto ma sicuramente importante. Vanno aggiunti poi gli introiti derivanti da YouTube, il loro canale ufficiale che conta migliaia di iscritti. Infine, anche se non conosciamo le cifre nel dettaglio, vanno aggiunti gli stipendi, quanto hanno guadagnato con “Felicissima Sera” e le ospitate ad Amici. Grande attesa è per il loro nuovo film uscita nella sale dal primo gennaio, “Belli Ciao”.

