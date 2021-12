Secondo indiscrezioni la fidanzata di Biagio D’Anelli, Silvana Curcio, l’avrebbe lasciato perché troppo vicino a Miriana. La verità della Curcio su Instagram

Le ultime notizie sul Gf Vip vedono Biagio e Miriana così vicini da essere una papabile nuova coppia del grande fratello. Ricordando in parte la tanto chiacchierata love story (o amicizia) tra Alex Belli e Soleil Sorge, i due gieffini continuano a scambiarsi effusioni, chiacchierare sulle loro vite fuori e trascorrere del tempo insieme.

Si sono scambiati qualche bacio a stampo ma per Biagio e Miriana al GF Vip sembra arrivato il momento della resa dei conti. Il presunto flirt che sta nascendo nella casa più spiata d’Italia sembra ad una svolta. Le ultimissime sul gf vip vedono la Trevisan in crisi. Come riporta il portale web di “TgCom24” la showgirl ha detto in faccia all’opinionista che non può fare la sua fidanzatina perché lui è impegnato fuori, deve essere lui ad avvicinarsi a lei.

LINK: La fidanzata di Biagio D’Anelli è Silvana Curcio, un passato da Miss FOTO

La fidanzata di Biagio replica su Instagram

D’Anelli nel confronto con la gieffina ha replicato che sta pensando che nell’eventualità i suoi sentimenti per lei si facessero sempre più importanti, vorrebbe continuare a viversi le emozioni. Biagio e Miriana si sono poi abbracciati teneramente ed è subito tornato il sereno.

Se Biagio e Miriana al gf vip sono una coppia si scoprirà con il tempo. Tra l’altro lui è abitato a certe dinamiche: alla sua prima esperienza da concorrente al grande fratello 11 era fidanzato fuori con Simona Salvemini ma nella casa baciò la gieffina Rajae Bezzaz attuale inviata di Striscia la Notizia.

Secondo quanto ripotato da Novella 2000 la fidanzata di Biagio D’Anelli, Silvana Curcio, delusa dal suo comportamento avrebbe deciso di lasciarlo. A chiarire è la stessa Curcio in una storia postata sul suo profilo Instagram in cui ha scritto : “Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazioni e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori”.

