La fidanzata di Biagio D’Anelli è Silvana Curcio, un passato da Miss FOTO

Tra gli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello c’è anche Biagio D’Anelli, un fedelissimo del programma, già presente nella stagione 11. Biagio si è sempre distinto per essere un inesauribile latin lover, con tantissimi flirt che hanno contraddistinto la sua carriera, tra cui proprio quello nella casa con Guendalina Tavassi, che pose fine alla sua relazione del tempo. Ora, però, nel cuore del gieffino c’è posto solo per Silvana Curcio: scopriamo tutto quanto su di lei.

Biagio D’Anelli, chi è la fidanzata Silvana Curcio

Silvana e Biagio stanno insieme dal 2019 e l’uomo si è detto immediatamente colpito dalla donna. Silvana infatti è residente a Stoccarda, in Germania, anche se è nata in Italia, e Biagio ha raccontato di essersi recato personalmente in Germania da lei, ammettendo che è stata la prima volta che si è recato da una donna. Questa cosa gli ha fatto capire quanto sia follemente innamorato della ragazza.

Per il resto, non sappiamo tantissimo di Silvana Curcio: di lei sappiamo che lavora come manager di una famosa azienda di calzature, ma non conosciamo ulteriori dettagli della sua vita privata. È nota però una curiosità sul passato della donna: nel 2004 ha preso parte al concorso di Miss Italia nel mondo e ha vinto Miss Germania, due riconoscimenti che esemplificano la straordinaria bellezza della donna.

Una bellezza che ha saputo stregare anche un instancabile rubacuori come Biagio D’Anelli, che nella sua vita non è mai riuscito a trovare molta stabilità nelle sue relazioni. La storia con Silvana però sembra diversa, come si evince anche dalla riservatezza che la coppia cerca di mantenere. Vedremo però se l’avventura di Biagio nella casa cambierà qualcosa nella sua vita sentimentale.

