Maleficent trama, cast e significato di Malefica nella vita reale

Maleficent, scopriamo tutto quanto sul film dedicato alla strega Malefica: trama e cast della pellicola Disney che riscopre le origini di uno dei villain più celebri dell’animazione.

Domenica 26 dicembre andrà in onda, in prima serata su Rai1, Maleficent – Signora del male, secondo capitolo delle avventure della strega Malefica. La pellicola segue il primo capitolo, Maleficent, realizzato nel 2014, con Angelina Jolie nei panni della celebre strega. Scopriamo dunque cosa accade nel film e tutti i dettagli sulla pellicola.

Maleficent, la trama

Maleficent è una rilettura delle origini di uno dei personaggi più celebri e cattivi del panorama Disney: la strega Malefica. L’opera in realtà svela una storia diversa rispetto a quella narrata, in cui Malefica viene messa sotto una luce molto positiva e la prospettiva di bene o male si capovolge, arrivando a mettere in dubbio chi siano realmente i buoni e i cattivi e dando una nuova lettura alle azioni della strega.

Entrambi i film, che narrano la genesi e l’ascesa di Malefica, sono volti a dimostrare come la cattiveria non sia una condizione di nascita, ma sia una conseguenza di ciò che accade nella vita. Il film smonta quindi lo stereotipo del cattivo assoluto propinato a lungo dalla Disney, arrivando invece a dimostrare come ci siano delle sfumature tra bene e male e che la cattiveria sia sempre una conseguenza di ciò che accade nella vita.

Maleficent, il cast

Questo è il cast del film:

Angelina Jolie: Malefica

Elle Fanning: Aurora

Michelle Pfeiffer: regina Ingrid

Sam Riley: Fosco

Ed Skrein: Borra

Harris Dickinson: principe Filippo

Chiwetel Ejiofor: Conall

Imelda Staunton: Giuggiola

Lesley Manville: Fiorina

Juno Temple: Verdelia

Robert Lindsay: re Giovanni

Warwick Davis: Sicofante

Jenn Murray: Gerda

David Gyasi: Percival

Judith Shekoni: Shrike

John Carew: fata guerriero della giungla

Aline Mowat: voce Narrante

