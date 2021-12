Dalle anticipazioni di un Un Posto al Sole è bufera per le coppie della soap. Tra Riccardo e Rossella si insinua Patrizio

Per le coppie più amate di un Un Posto al Sole, stasera martedì 28 Dicembre, c’è da fare i conti con le incomprensioni. Non è ancora stato rivelato dagli autori chi è la donna misteriosa con cui Riccardo ha discusso a Bolzano. Il bel dottore resta ostinato sulla sua posizione, tenere segreta a Rossella l’identità della ragazza. Così la coppia appena nata sembra già essere al capolinea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: colpo di scena

Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole di martedì 28 dicembre arriva un colpo di scena inaspettato. Rossella e Patrizio a cena si raccontano i reciproci fallimenti amorosi con Riccardo e Clara. Vedremo così stasera, complice una bottiglia di vino di troppo e un forte sentimento di ripicca un momento di passione tra i due ex fidanzati. L’altra coppia in crisi è quella formata da Angela e Franco, sono sempre più distanti a causa della scelta di lei di trasferirsi in Sicilia per seguire personalmente il progetto della fondazione volto a recuperare detenuti minorenni.

La donna sarebbe lontana dal marito e dalla loro figlia Bianca per un paio di mesi, assenza inaccettabile per Franco che ha preso una decisone drastica: non accettare la scelta di Angela. Infine ad alleggerire la tensione della puntata di stasera, secondo le anticipazioni ci strapperanno qualche risata Guido e Mariella, con la vigilessa pronta ad organizzare il Capodanno nonostante il malumore del marito.

