Chi è l’attrice di Cenerentola 2015: chi interpreta la protagonista

Cenerentola, chi è l’attrice che presta il volto alla celebre principessa live action Disney del 2015? Scopriamo tutto su Lily James.

In prima serata su Rai 1 quest’oggi va in scena Cenerentola, il live action del 2015 dedicato alla famosissima principessa. La protagonista della pellicola è Lily James, che presta il volto a uno dei più amati personaggi Disney. Scopriamo tutto quanto sull’attrice.

Cenerentola, chi è Lily James

Nata a Esher, in Inghilterra, il 5 aprile 1989, Lily James cresce nel mondo della recitazione, considerando che sia i suoi genitori che sua nonna erano attori e da loro trae l’ispirazione per la sua carriera. Lei stessa quindi studia recitazione, debuttando in televisione nel 2010 nella serie Just William. Da quel momento la sua carriera decolla, arrivando all’affermazione definitiva proprio con il ruolo di Cenerentola nel 2015. Tra gli altri film che la vedono protagonista ci sono Mamma mia! Ci risiamo e Baby Driver – Il genio della fuga.

Per ciò che concerne la sua vita privata, l’attrice dal 2014 al 2019 ha avuto una relazione con Matthew Robert Smith, conosciuto sul set di un altro film che l’ha vista protagonista come PPZ – Pride + Prejudice + Z, rielaborazione in chiave dark del classico della letteratura inglese. Prima di questa storia, l’attrice è stata legata a Jack Fox e a Dominic West, mentre nel 2020 è stata paparazzata con Chris Evans, famoso per il ruolo di Capitan American, ma nessuno dei due attori ha confermato il flirt.

Cenerentola è il ruolo che ha definitivamente consacrato la carriera di Lily James e questa sera su Rai1 sarà possibile vederla in azione. Il film è la rielaborazione in versione live action del celebre classico Disney, un’operazione che la casa di Topolino ha replicato con consistenza negli anni avvenire e di cui Cenerentola rappresenta un primo tassello importante.

