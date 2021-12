Cenerentola è un adattamento del 2015 diretto dall’attore e regista Kenneth Branagh. Un ricchissimo cast per questo live action del classico Disney, con Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden ed Helena Bonham Carter, tra gli altri.

Quali sono le splendide location che hanno dato vita al mondo di Cenerentola? Ecco dove ha preso forma il film di Kenneth Branagh, tra i live action più apprezzati degli anni Duemila.

Cenerentola trama e cast

Ella è la giovane figlia di un mercante di tessuti. Dolce e altruista, rimasta orfana di madre in tenera età. Il genitore si è in seguito risposato, accogliendo in casa la vedova Lady Tremaine. Elegante e algida, accompagnata dalle figlie Anastasia e Genoveffa. Quando il padre muore, però, le tre nuove arrivate prendono possesso dell’eredità.

Ella si ritrova a essere considerata una vera e propria domestica, rinominata Cenerentola. Un giorno ha un profondo crollo, che la spinge a trovare riparo nel bosco. Qui si imbatte in Kit, ovvero il principe. Lei però non ha idea di chi sia. Pur di rivederla, il ragazzo organizza una grande festa, invitando tutti gli abitanti del paese.

Matrigna e sorellastre distruggono l’abito di Ella, minacciate dalla sua bellezza. Fortunatamente la fata madrina interviene per offrire alla giovane la chance di recarsi al ballo. Abito nuovo, carrozza e cavalli. La favola ha così inizio. Dal ballo alla scarpetta, fino al tentativo di ritrovarla. Lady Tremaine, però, saprà mettere i bastoni tra le ruote.

Ecco il cast di Cenerentola:

Lily James: Ella

Richard Madden: principe Kit

Cate Blanchett: Lady Tremaine

Helena Bonham Carter: fata madrina

Stellan Skarsgård: granduca

Derek Jacobi: re

Nonso Anozie: capitano

Hayley Atwell: madre di Ella

Ben Chaplin: padre di Ella

Eloise Webb: Ella bambina

Holliday Grainger: Anastasia Tremaine

Sophie McShera: Genoveffa Tremaine

Alex Macqueen: banditore reale

Rob Brydon: maestro Phineus

Jana Perez: principessa Selina di Saragozza

Richard McCabe: barone

Cenerentola dove è stato girato

Cenerentola, nella versione del 2015, è stato girato interamente nel Regno Unito. La produzione ha infatti sfruttato gli UK sia per quanto riguarda le location esterne che gli interni. È chiaro come la curiosità riguardi soprattutto il palazzo reale, vero fulcro della favola di Cenerentola. Gli interni sono stati girati presso il Royal Naval College. Questo è un edificio storico di Greenwich, dalla storia antichissima. Dal 1873 al 1998 è stato un istituto d’istruzione militare. In precedenza, però, è stato sfruttato come ospedale. Negli anni Duemila è divenuto un collegio suddiviso in più parti.

Differente il discorso per quanto riguarda gli esterni. Questi sono stati girati, infatti, principalmente ai Pinewood Studios, ovvero al chiuso sfruttato il CGI. A ciò si aggiungono però anche le bellezze del castello di Windsor, che ha prestato il proprio verde. Per la foresta, infine, che nel film è di fianco al palazzo, cast e crew si sono recati presso il Black Park di Iver Heath.