Kabir Bedi è un nuovo concorrente del GF VIP. Dopo l’Isola dei Famosi, entra per sfidare Katia Ricciarelli? Scopriamo chi è Sandokan che ha stregato intere generazioni di donne

Kabir Bedi entra ufficialmente nella casa del grande fratello vip come nuovo concorrente. Per esperienza di vita è accreditato a “sfidare” Katia Ricciarelli come punto di riferimento dei vipponi. Una sfida interessante per l’attore meglio noto come Sandokan per averlo magistralmente interpretato nel suo lungo percorso artistico. Scopriamo età, carriera e curiosità sul nuovo gieffino.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Gf Vip stasera 27 dicembre: Biagio ha deciso, Basciano in bilico, nodo Bruganelli

Kabir Bedi origini e carriera prima dell’Isola

Kabir Bedi è un attore di origine Indiane diventato cittadino italiano. È nato in Pakistan il 16 gennaio del 1946, ed ha quindi 76 anni di età. Di lavoro sua mamma Freda Houlston poi Bedi faceva la casalinga, suo padre Baba Pyare Lal era un famoso filosofo e scrittore. Fin da piccolo, cresciuto nel Punjab britannico, la madre gli ha inculcato un profondo sentimento religioso, prima sikh poi buddista, ma sempre con una grande tolleranza.

Non a caso Kabir Bedi per i suoi studi ha frequentato il Sherwood College di Naintal e il St. Stephen’s College di Delhi diplomandosi in quello che per noi è il liceo classico. La sua passione fin da giovanissimo è sempre stata la recitazione studiando a Bollywood. La carriera di Kabir Bedi è costellata di grandi successi sia al cinema che in tv. Gli esordi sono con i fotoromanzi per poi iniziare ad interpretare i primi film al cinema di Bollywood poco noti in Italia come Kunchche Dhaage, arrivando a recitare da protagonista in oltre sessanta pellicole.

Kabir Bedi, da Sandokan all’Isola dei Famosi

La fama internazionale e la svolta in carriera arrivano nel 1976 quando Kabir Bedi interpreta Sandokan in quattro serie tv. Grazie al personaggio tratto dal libro di Salgari e con la regia di Sollima l’attore è entrato nel mito. In seguito ha interpretato il Corsaro Nero, il cattivo in James Bond nel film Operazione Piovra ed Lord Rama in General Hospital. Noto il suo cameo in Beautiful nel 2005 (dopo un ruolo da principe nel ‘94) e in Supercar.

Il grande pubblico delle fiction lo ricorda per il suo ruolo in un Medico in Famiglia 5. Prima di essere un nuovo concorrente del Gf Vip Kabir Bedi è stato concorrente dell’Isola dei Famosi nell’edizione del 2004 a Samanà, arrivando secondo. Quell’edizione è stata vinta da Sergio Muniz (chi è la compagna Morena e mamma del figlio Yari).

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI